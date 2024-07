Adaptacja powieści Hugha Howeya okazała się równie wielkim hitem, co sama trylogia wydanych przez niego własnym sumptem powieści. Dostępny w katalogu Apple TV+ serial rozkochał w sobie widzów — co wcale nie jest takie oczywiste. Jak wiadomo z adaptacjami różnie bywa i nie wszystkie są tak udane, jak wielu z nas by to sobie wymarzyło. Zwłaszcza jeżeli chodzi o naprawdę dobrze napisane powieści, które oddziałują na naszą wyobraźnię. Wszystko co nie zgadza się z naszym wyobrażeniem szybko popada w niełaskę i — delikatnie mówiąc — nie cieszy się największą popularnością.

"Silos" jednak uniknął tego smutnego losu. Zarówno klimat tamtejszego świata, wysoki poziom realizacji jak i świetnie dobrani aktorzy okazali się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Na powrót serialu czekamy z zapartym tchem — a jakiś czas temu pojawiły się już pierwsze informacje na ten temat. Teraz wcielająca się w rolę główną (i pełniąca również funkcję producentki) Rebecca Ferguson zdradziła, na ile sezonów podpisała kontrakt. Tym samym niejako podpowiedziała ilu sezonów serialu możemy się spodziewać. Spoiler: będzie ich więcej niż powieści.

"Silos" od Apple TV+. Aktorka zdradza na ilu sezonach zamknie się adaptacja powieści

Jak wynika z informacji podanych przez Ferguson, ma ona podpisany kontrakt na cztery sezony. Tym samym można spokojnie założyć, że właśnie tyle sezonów serialu od Apple TV+ możemy się spodziewać. Chociaż informacja ta od wejścia wzbudziła drobny niepokój ze strony znających powieści. Dlaczego?

Bowiem jeżeli faktycznie całość skończy się tylko na czterech sezonach i będą one równie krótkie co pierwszy, to wiele treści i wątków znanych z powieści może po prostu się tam nie zmieścić. Finał dotychczas nakręconego sezonu kończy się w połowie części pierwszej powieści — a właściwie nawet nie w połowie, a odrobinę wcześniej. To sprawia, że twórcy serialowej adaptacji wciąż mają ogrom materiału źródłowego na którym mogą bazować. Jeżeli zdecydują się streścić w czterech, liczących po dziesięć odcinków, sezonach — cięcia bedą nieuniknione.

Mroczny sezon "Silos" nadchodzi. Premiera już wkrótce

Rebecca Ferguson mówiąc o drugim sezonie wspominała, że to prawdziwie mroczna opowieść, w której nie brakuje ekscytacji i trzymających w napięciu wydarzeń. Kto oglądał pierwszą serię ten wie, że to niejako specyfika tej opowieści — niczego innego się pewnie nie spodziewa.

Twórcy oficjalnie nie rozpoczęli jeszcze promowania nowego sezonu i dokładnej daty premiery drugiej serii "Silos" jeszcze nie znamy. Opierając się jednak na słowach aktorki sprzed kilku tygodni wiadomo, że twórcy robią co tylko w ich mocy by serial zadebiutował szybciej niż później. Wspominała ona o tym że robią co tylko w ich mocy by drugi sezon "Silos" trafił do nas jeszcze w tym roku, zdradzając jednocześnie że również będzie liczył on 10 odcinków.