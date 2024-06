"Silos", czyli osadzona w dystopijnych realiach opowieść oparta na popularnej powieści, okazała się jednym z największych hitów Apple TV+. Produkcja ubiegłego lata zagoniła przed ekrany tłumy — i wielu z nich nie mogąc doczekać się tego co czeka bohaterów dalej, zdecydowała się wskoczyć bezpośrednio w kontynuację historii w pierwowzorze.

Ale nie zmienia to faktu, że nawet jeżeli znacie tę historię, to po prostu bardzo dobrze zrealizowany serial, który ogląda się z ogromną przyjemnością. Ale dotychczas o kontynuacji było dość cicho. Wiedzieliśmy że będzie, wiedzieliśmy że powstaje, ale konkretów zabrakło. Teraz w rozmowie z serwisem Collider wcielająca się w główną rolę Rebecca Ferguson uchyliła rąbka tajemnicy.

"Silos" sezon drugi i... kolejne. Aktorka opowiada o planach związanych z serialem

Jak wynika z informacji podanych przez aktorkę, zdjęcia do drugiego sezonu są już zakończone. I zasugerowała ona nawet, że premiery możemy doczekać się jeszcze w tym roku — choć tutaj to jedynie spekulacje, to jeśli postprodukcja pójdzie odpowiednio gładko, to nic nie stanie na przeszkodzie, aby tak właśnie było. Ponadto cała historia, która w oryginale zamknięta jest w trzech powieściach, ma zamknąć się na czterech sezonach. Co ważne: na tę chwilę dwie ostatnie serie nie dostały jeszcze zielonego światła od Apple, a prace nad nimi jeszcze nie ruszyły. Prawdopodobnie jednak gdyb sytuacja się zmieni — zdjęcia do obu sezonów będą odbywać się w tym samym czasie, a post-produkcja i premiera po prostu zostaną rozciągnięte w czasie.

Wierzę, że serial ma swój koniec i chyba wiem, kiedy to nastąpi... Szczerze mówiąc, nie sądzę, by był to sekret. Książki to książki. To trzy książki, a trzy książki są podzielone na cztery sezony. Uważam więc, że o ile nikt z Apple'a nie ma zamiaru na nas naciskać, to absolutnie nie mamy nic przeciwko temu, by powiedzieć, że sezon 1 już się skończył. Sezon 2 został nakręcony i niedługo się ukaże, a teraz czekamy na zielone światło dla sezonów 3 i 4. I myślę, że nakręcilibyśmy je może razem i to byłby koniec.

Źródło: Apple

Nie da się ukryć, że "Silos" to jedna z najgłośniejszych i najcieplej przyjętych produkcji Apple TV+. Jednak mając na uwadze to jak bardzo przeciąga się oczekiwanie na inne hity od platformy (tak, "Rozdzielenie", o tobie mowa) — to tutaj można powiedzieć, że wszystko idzie ekspresowo. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak tylko mieć nadzieję, że faktycznie słowa Rebecci Ferguson się sprawdzą i nowe odcinki "Silos" zobaczymy jeszcze w tym roku. Nie mogę się doczekać!