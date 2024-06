„Furioza” zrobiła furorę. Film okazał się strzałem w dziesiątkę

„Furioza” to polski film sensacyjny z 2021 roku w reżyserii Cypriana T. Olenckiego. W filmie Weronika Książkiewicz wcielała się w policjantkę o pseudonimie Dzika, która za wszelką cenę starała się zinfiltrować grupę przestępczą. Postarała się wykorzystać do tego swojego dawnego przyjaciela (Mateusz Banasiuk), w którego życiu pojawiła się po 10 latach. Dorastała z tymi, których teraz chciała wsadzić za kratki — wśród przestępców jest brat Dawida (Wojciech Zieliński), który trafi do więzienia, jeśli Dawid nie będzie współpracować. W opisie filmu czytaliśmy, że „trafiając w sam środek wojny o wpływy i pieniądze, będzie musiał mierzyć się z ciągłą podejrzliwością ze strony dawnego przyjaciela Goldena (Mateusz Damięcki). Wkrótce odkryje też, że świat, od którego próbował się uwolnić, wciąga go ze zdwojoną siłą”.

Film został przyjęty naprawdę dobrze i może pochwalić się sukcesem zarówno w kinach, jak i na Netfliksie. Teraz oficjalnie powstaje druga część „Furiozy” — właśnie rozpoczęły się zdjęcia do filmu. I tak się składa, że mamy w tej sprawie nowe informacje.

„Furioza II” — co wiemy o filmie?

Film pojawi się w serwisie streamingowym Netflix już w 2025 roku. Oficjalna zapowiedź „Drugiej Furiozy” jest następująca:

Chuligańska ferajna z Goldenem (w roli Mateusz Damięcki), Mrówką (Szymon Bobrowski), Kaszubem (Wojciech Zieliński) oraz Dziką (Weronika Książkiewicz) na czele ponownie melduje się w Trójmieście! Powstaje właśnie druga część popularnego filmu Furioza w reżyserii Cypriana T. Olenckiego o losach kibiców z gangsterskimi porachunkami w tle. Film, który zadebiutował w Netflixie zaraz po premierze kinowej i pochłonął widzów serwisu na całym świecie, w kolejnej odsłonie z impetem powróci do historii bohaterów, których życie determinuje wojna o pieniądze i władzę.

