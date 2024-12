Kultowy serial z lat 90. powróci z główną aktorką? "Cóż, być może" - odpowiada zainteresowana!

Moda na powroty popularnych niegdyś dzieł popkultury trwa w najlepsze. Kultowe gry, filmy i seriale coraz częściej powracają w nowych wersjach czy też w formie bezpośrednich kontynuacji. Efekty są... różne. Ale nostalgia napędza wielu odbiorców, którzy z otwartymi ramionami przyjmują takie treści na potęgę.

Ale jeżeli myślicie, że odkopano już wszystkie kultowe marki z tamtych lat, to... nic z tych rzeczy. Kolejno, jedna po drugiej, pojawiają się kolejne, które próbują swoich sił w temacie. I od jakiegoś czasu pada sporo pytań o powrót "Buffy: Postrachu Wampirów". Teraz Sarah Michelle Gellar, czyli gwiazda serii z lat 90., podgrzewa atmosferę i... daje fanom nadzieję, że serial powróci.

"Buffy: Postrach Wampirów": skąd wziął się kult serialu?

„Buffy: Postrach wampirów” to uwielbiana seria fantasy stworzona przez Jossa Whedona. Produkcja emitowana była w latach 1997–2003 i dorobiła się 144 odcinków. Serial opowiada historię Buffy Summers (w tej roli Sarah Michelle Gellar), nastoletniej pogromczyni, której przeznaczeniem jest walka z siłami ciemności: wampirami, demonami i innymi nadprzyrodzonymi stworzeniami. Choć Buffy pragnie prowadzić normalne życie, jej misja zmusza ją do nieustannego balansowania między codziennymi problemami nastolatki, a walką o życie. Akcja całej opowieści rozgrywa się w fikcyjnym miasteczku Sunnydale, które leży przy „Ujściu Piekieł” – miejscu przyciągającym nadnaturalne zło. Buffy stale wspierana jest przez grupę wiernych przyjaciół. Jej Scooby Gang to poza pogromczynią także lojalna Willow (w tej roli Alyson Hannigan), odważny Xander (w którego wciela się Nicholas Brendon) oraz Rupert Giles (w tej roli Anthony Stewart Head), który pełni rolę jej obserwatora. Serial w zręczny sposób łączy elementy horroru, komedii, dramatu i typowej młodzieżówki. Ukazywał zarówno efektowne walki z nadprzyrodzonymi siłami, jak i metaforyczny obraz dorastania oraz zmagania się z własnymi lękami i tożsamością. „Buffy: postrach wampirów" był chwalony za silną protagonistkę (co w czasach gdy debiutował nie było wcale taką oczywistością) oraz nowatorskie podejście do narracji w serialach.

Sarah Michelle Gellar podkręca atmosferę i daje nadzieję na powrót przygód Buffy z jej udziałem

Kilkanaście miesięcy temu Sarah Michelle Gellar udzieliła wywiadu, w którym dość mocno opowiadała się przeciwko powrotowi na plan serialu. Mówiła wtedy, że zakończenie zostawiło furtkę na kontynuację z zupełnie nowymi bohaterami. Teraz jednak podczas rozmowy w "The Drew Barrymore Show" nieco zmieniła narrację. Wspomniała powroty "Dextera" i "Seksu w wielkim mieście" jako idealne przykłady tego, że da się zrobić bardzo fajnie zrealizowane powroty w dobrym stylu -- bez utraty magii serialu i błaźnienia się. Dlatego mimo że dotychczas aktorka była na "nie", teraz powoli zmienia zdanie - dając tym samym nadzieję na to, że Buffy powróci z jej wielką gwiazdą w roli głównej.

Grafika w nagłówku: Depositphotos.com