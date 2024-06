Gwiezdne Wojny kocham ze wszystkim wadami tej serii, ale II część środkowej trylogii umiłowałem ponad wszystkie inne odsłony. Premiera Ataku Klonów przypada na czasy mojego dzieciństwa i być może dlatego podchodzę do filmu z taką nostalgią, a to samo uczcie przechodzi także na inne dzieła kultury, oparte na tej części. Tak właśnie jest z Star Wars: Bounty Hunter, które debiutowało w zamierzchłych czasach GameCuba i PlayStation 2. Teraz gra powraca za sprawą studia Aspyr.

Jango Fett ponownie wyrusza na łowy – tym razem w odświeżonej oprawie

W Star Wars: Bounty Hunter gracz wcielał się w rolę Jango Fetta, słynnego łowcy nagród na usługach separatystów, który był także ojcem założycielem armii klonów. Gra słynęła z kilku ciekawych mechanik, jak choćby możliwość lockowania celownika na przeciwniku w trakcie „polowania” na zlecenia, a społeczność ponad dwie dekady temu zachwalała też świetną grafikę i udźwiękowienie. Cóż, po latach nie wygląda to już tak dobrze, ale odpowiedzialne za remaster studio Aspyr ma już doświadczenie w przywracaniu do życia starych gier z uniwersum Gwiezdnych Wojen, więc możemy liczyć na całkiem niezłe wrażenia po dostosowaniu produkcji do konsol nowej generacji.

Star Wars: Bounty Hunter oferować będzie rozgrywkę w formacie przygodowo-zręcznościowym z poprawiony feelingiem strzelania. Gra zadebiutuje już 1 sierpnia na PC (Steam), Xbox Series S/X, Playstation 4/5 oraz Nintendo Switch. Zamawiając przed premierą uzyskacie zniżkę w wysokości 10%, czyli zapłacicie (w przypadku PC) 82,79 zł. Regularna cena na konsolach to niespełna 20 dolarów.