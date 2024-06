Rockstar wprowadził wyczekiwaną funkcję przez graczy, ale… no właśnie, jest „ale”

Ostatnio Rockstar wydał aktualizację Bottom Dollar Bounties do GTA Online, a wraz z nią gracze zyskali dostęp do nowej aplikacji mobilnej w smartfonie swojej postaci o nazwie Vinewood Club, która pozwala na szybkie zamawianie pojazdów klubowych, tańsze uzupełnianie amunicji oraz, co najważniejsze i najbardziej wyczekiwane, natychmiastowe odbieranie zarobionych przez biznes pieniędzy.

Ta ostatnia funkcja jest szczególnie istotna, ponieważ gracze do tej pory musieli osobiście odwiedzać swoje biznesy w celu odebrania zarobków, co było dość czasochłonne i zwyczajnie mało wygodne. Swoją drogą, absurdem jest to, że firma z wielkim R i gwiazdką w logo wprowadziła taką funkcję dopiero teraz — po tylu latach działania GTA Online i po tylu latach proszenia o tę nowość ze strony graczy. Jest jednak jeden, dość duży „haczyk”.

GTA+ idzie w złym kierunku

Otóż, z aplikacji tej mogą korzystać wyłącznie abonenci GTA+. To płatny abonament w GTA Online, który oferuje graczom szereg korzyści, takich jak regularne wynagrodzenie w grze w postaci GTA$, ekskluzywne pojazdy i nieruchomości, a także zniżki na różnorodne przedmioty i usługi. Subskrybenci mogą liczyć na dodatkowe premie do zarobków z misji i sprzedaży towarów, dostęp do specjalnych wydarzeń oraz unikalne opcje personalizacji postaci i pojazdów. GTA+ jest dostępny za miesięczną opłatą w wysokości 36 zł. I jak wymienione bonusy są zrozumiałe, tak specjalna aplikacja pozwalająca na podstawową funkcję w grze, jest grubą przesadą.

Grace są wściekli na Rockstar Games

Nie trzeba było długo czekać, żeby społeczność graczy na Reddicie czy X (dawniej Twitter) zawrzała z powodu tej zmiany. Gracze ewidentnie są wściekli i martwią się tym, że Rockstar zaleje GTA 6 i nowe GTA Online mikropłatnościami, albo zwyczajnie zamkną mnóstwo podstawowych funkcji w grze za paywallem w postaci GTA+.

Entuzjazm coraz bardziej spada i chociaż mnóstwo graczy dalej bardzo czeka na nowe Grand Thet Auto, to jest coraz mniej powodów do ślepej ekscytacji — w tej wielkiej beczce miodu pojawia się odrobina dziegciu.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.

Źródło: Reddit

Grafika wyróżniająca: Rockstar Games