Powrót do nauki na hulajnodze – najlepsze pojazdy dla uczniów i studentów

Połowa wakacji za nami, a to oznacza tylko jedno – czas przygotować się na powrót do nauki. Powrót wcale nie musi kojarzyć się jednak z nudnym, przeludnionym autobusem lub staniem w korku. Zamiast tego możesz postawić na hulajnogę elektryczną, czyli tani, ekologiczny i szybki środek transportu, idealny dla uczniów i studentów. W tym zestawieniu weźmiemy na warsztat obie grupy i dobierzemy jednoślady do ich specyficznychwymagań

Hulajnoga elektryczna do szkoły/na uczelnię – dlaczego warto?

Dobrze wiemy, że bycie dzieckiem/nastolatkiem rządzi się swoimi prawami – a konkretniej to dwoma: chcemy wszytko tu i teraz, ale środki są ograniczone. Niezależnie od tego, czy mieszkasz w dużym, czy w małym mieście, podstawą utrzymywania tak ważnych w tym wieku relacji społecznych, jest transport. Do szkoły, na domówkę, do kumpla, a może na siłownię – to zaś tanie nie jest i uzależnia od autobusów, tramwajów czy rodziców, których trzeba męczyć o podwózkę. Co daje hulajnoga? Swobodę. Brzmi pompatycznie? Być może, ale tak serio jest – koniec z czekaniem na autobus, koniec spóźnialskich tramwajów i koniec korków.

Rodzice coraz chętniej decydują się na wybór hulajnogi elektrycznej dla swojego dziecka jako środka transportu na lekcje. Jak przyznaje pan Bartek, specjalista ds. sprzedaży ze sklepu 7Way, w sezonie przygotowań do szkoły, to bardzo częsty zakup:

„W naszej ofercie mamy szeroką gamę modeli dla użytkowników w każdym wieku, również dla dzieci w wieku szkolnym. Rodzice doceniają możliwości, jakie dają hulajnogi, które są dla nich dużym odciążeniem ze względu na oszczędność ich czasu na dowozy do szkoły. A dzieciom dają mnóstwo frajdy i przyjemności”

Parkujesz, gdzie chcesz, śmigasz przez chodniki i parki – z prędkością nie raz większą, niż wlokące się po zakorkowanym mieście auta – a na koniec składasz i wrzucasz pod biurko. Sam na uczelnię dojeżdżałem hulajnogą, więc wiem, co mówię – problem polegał jedynie na tym, jaki model wybrać na początek. Na szczęście trochę już o hulajnogach wiem i pomogę Wam się z tym uporać.

Hulajnogi dla dzieci w wieku 12+

Motus Scooty 10 Lite Gen5 i Motus Scooty 10 Gen5

Zestawienie w kategorii hulajnogi elektryczne dla uczniów otwiera podstawowy model z serii Scooty, przeznaczony dla początkujących użytkowników. To klasyczna, składana konstrukcja, o niskiej wadze 12,5 kg. Posiada pełen pakiet oświetlenia – od aktywnych kierunkowskazów, aż po zlokalizowane zarówno na kierownicy, jak i przy tylnym kole odblaski.

Hulajnogę napędza silnik o mocy szczytowej 700 W, pozwalający rozwinąć jej prędkość do 25 km/h. W wygodnej i bezpiecznej jeździe pomoże tempomat i system hamulców tarczowych. Warto wspomnieć także o 10-calowych kołach, świetnie sprawdzających się zarówno na ścieżce rowerowej, jak i na chodnikowych wybojach.

Alternatywą dla tego modelu może być Motus Scooty 10 Gen5. To hulajnoga elektryczna dla dzieci na pozór bardzo podobna do Motus Scooty 10 Lite Gen5, ale cechująca się znacznie większą baterią. 15Ah zapewnia jej do 65 km zasięgu, w porównaniu do 30 km w Motus Scooty 10 Lite Gen5. Jest przez to nieco cięższa (waga 17,8 kg), ale 17-centymetrowy podest wynagradza to wygodą jazdy.

Hulajnogi dla dzieci w wieku 17+

Motus PRO10 Urban

Ta hulajnoga młodzieżowa już samym designem komunikuje, że jest przeznaczona dla starszych nastolatków. Pod sportową i nieco futurystyczną obudową skryto bezszczotkowy silnik 800 W i baterię 15Ah. Takie połączenie owocuje zasięgiem do 60 km i możliwością rozwijania prędkości nawet do 38 km/h. Nie straszne mu dziury w asfalcie i wyboiste ścieżki w parku, bo korzysta z amortyzatorów sprężynowych, opartych na wahaczowym zawieszeniu.

Poza tym Motus PRO10 Urban wyposażono w kilka przydatnych ficzerów, takich jak kierunkowskazy, duży wyświetlacz o ciekawej stylistyce oraz indykator ładowania – podświetlany logotyp Motus, który świeci się podczas użytkowania oraz w czasie ładowania.

Ruptor R1

Podobne doznania z dynamicznej jazdy po mieście może zapewnić też Ruptor R1. Ma jednak jedną, poważną zaletę, którą docenią fani długich podróży. Ta hulajnoga zdolna jest do przejechania aż 80 km! Wszystko dzięki baterii o pojemności 20 Ah. Napędza ją silnik 500 W, a za skuteczne i szybkie hamowanie odpowiada system podwójnych hamulców tarczowych.

To świetny wybór dla starszych nastolatków, które wciąż rosną i szukają pojazdu na lata oraz najlepszej hulajnogi do szkoły. Posiada bowiem regulowaną kierownicę oraz uniwersalny design, przez co nie wyjdzie z użytku i mody przez długi czas. W kwestii bezpieczeństwa też jest nieźle – zarówno kierowcy, jak i samej hulajnogi. Spełnia ona bowiem standard wodoodporności IP54, a także posiada lampę doświetlającą trasę i antypoślizgową matę.

Hulajnogi dla studentów

Hulajnogi dla studentów będą wyróżniać się nieco mocniejszymi parametrami. Choć w roli pojazdów na dojazdy na uczelnię świetnie sprawdzi się wspomniany wcześniej Motus PRO10 Urban i Motus Scooty 10 Gen5, to społeczność żacka może szukać również maszyn o wyższych parametrach technicznych. Pan Michał, doradca klienta ze sklepu 7Way zauważa rosnącą popularność mocnych hulajnóg, kupowanych przez studentów:

„Choć do roku akademickiego zostało jeszcze trochę czasu, to osoby, które w październiku będą wracać na uczelnię, już w lipcu kupowały dla siebie jednoślady. Doceniają głównie szybkość dojazdu i oszczędność czasu, którego nie da przeliczyć się na żadne pieniądze”

Motus Pro 10 2022

Przyszedł czas na poważne maszyny. Motus Pro 10 2022 to definicja pojazdu uniwersalnego i idealna hulajnoga dla studenta. Miejski design, duży zasięg (do 70 km), silnik z mocą szczytową 810 W, amortyzacja wahaczowa i oświetlenie ze wszystkich stron pojazdu. To wygoda jazdy dla niskich i wysokich, bo regulowaną kierownicę, w zakresie 101 cm - 125 cm łatwo dopasować do wzrostu kierowcy.

Ma wygodny wyświetlacz LCD, pozwalający utrzymywać kontrolę nad najważniejszymi parametrami jazdy. W drodze na uczelnie nie sprawią ci problemów drogowe nierówności, bo 10-calowe opony skutecznie się przez nie przedzierają, a na wypadek nagłego hamowania przydadzą się podwójne hamulce tarczowe, kontrolowane klasyczną klamką.

Dualtron Togo

Dualtron Togo to miejski pewnik w kompaktowym wydaniu, który nie zawodzi nawet podczas długich podróży. Stosunkowo niewielkie rozmiary idą tu w parze z potężną specyfikacją. Mowa o pojemnej baterii 15 Ah, silniku o deklarowanej nominalnej mocy 1000W, 10-calowych kołach, hamulcach tarczowych i świetnej amortyzacji sprężynowej z przodu i z tyłu.

Szybki system składania pozwala łatwo wnosić ją po schodach czy schować w bagażniku auta, a dzięki LED-owej lampie na kierownicy, kilku odblaskom i kierunkowskazom, kierowca może czuć się pewnie nawet po zmroku. O zasięg także nie trzeba się martwić, bo bateria na pełnym naładowaniu wystarcza na 65 km podróży.

Hulajnogi o zaawansowanych parametrach, nie tylko dla studentów

Życie studenckie kręci się nie tylko wokół nauki. To również spotkania ze znajomymi oraz realizacja swoich pasji. A w tym mogą pomóc hulajnogi o bardziej zaawansowanych technologicznie parametrach. Pani Klaudia, specjalistka ds. obsługi klienta w sklepie 7Way przyznaje: „Najmocniejsze modele kupują najczęściej młodzi ludzie, którzy chcą przeżyć prawdziwą przygodę. To zawsze dobry wybór na dojazdy na uczelnię, jak i zajęcia dodatkowe, bo hulaljnogi nie tylko oszczędzają czas, ale dają również potężną dawkę adrenaliny”.

Motus Pro 10 Sport Daytona

Hulajnoga elektryczna dla studenta w nieco bardziej sportowym wydaniu? Nie ma problemu – oto Motus Pro 10 Sport Daytona. Nawiązanie do kultowego toru wyścigowego na Florydzie nie jest przypadkowe. Ten model skrywa „pod maską” dwa silniki o mocy szczytowej 1300 W, a to sprawia, że ta hulajnoga może pędzić z prędkością nawet do 66 km/h.

Przy takich rajdach nie ma mowy o spóźnieniu na uczelnię, ale trzeba też pamiętać o środkach bezpieczeństwa – z uwagi na to Motus Pro 10 Sport Daytona został wyposażony w dwa hamulce tarczowe oraz połączenie 10-calowych opon z wahaczowym zawieszeniem, gwarantujące dobrą amortyzację. Wykonano ją z kutego aluminium, a miejsce na nogi stanowi szeroki podest, dlatego kierowca będzie czuć się pewnie i stabilnie. Dodatkowo ten jednoślad został wyposażony w blokadę NFC, która ochroni pojazd przed złodziejem lub uruchomieniem przez niepowołane osoby – dzięki temu to idealna hulajnoga na dojazd na uczelnię.

Dualtron Spider 2

Hulajnogi dla studentów muszą mieć w sobie coś awangardowego i nietypowego, dlatego zestawienie zamyka Dualtron Spider 2. To najwyższa półka bez kompromisów, oferująca ogromną ilość frajdy z jazdy. Dlaczego? Już tłumaczę – dwa silniki o deklarowanej mocy nominalnej 2x 1100W, ogromna bateria LG o pojemności 30 Ah, przekładająca się na 100 km zasięgu i czułe, hydrauliczne hamulce tarczowe. Brzmi to jak opis wyścigówki, ale to miejska hulajnoga na uczelnię, która robi też wrażenie sportowym designem.

Posiada nowy wyświetlacz EY3 oraz wyścigowy tempomat – bez obaw można wcisnąć manetkę do oporu (oczywiście w sprzyjających warunkach), bo elastomerowe zawieszenie z przodu i z tyłu w parze z 10-calowymi oponami zapewnia doskonałą trakcję.

Powyższe modele są dostępne w sklepach z największym wyborem hulajnóg elektrycznych: 7Way.pl, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Decathlon, X-kom oraz Komputronik