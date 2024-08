Czysty dom i więcej czasu dla siebie. Oto Dreame H13 Pro

Sięgając po odpowiednie urządzenie, można liczyć na dokładne, szybkie i wygodne mycie podłóg, żegnając brud i zanieczyszczenia w mgnieniu oka. Właśnie tak działa Dreame H13 Pro. Technologie wkroczyły już niemal wszędzie - pojedyncze urządzenia zastępują nam całą listę gadżetów, dzięki czemu żyje nam się bardziej komfortowo i po prostu przyjemnie. Niektórzy wciąż opierają się postępowi w sprzątaniu, decydując się na te najbardziej klasyczne rozwiązania, co oczywiście wiąże się z dużymi wyzwaniami, kłopotami i nieprzyjemnościami.

Zmywanie podłóg to czynność, do której wiele osób przygotowuje się, sięgając po klasyczne wiadro z płynem i mop - wtedy nie tylko sprzątanie, ale także przygotowanie wszystkiego oraz późniejsze „sprzątanie po sprzątaniu” potrafią mocno zirytować. Wszystko, z czego korzystamy, należy przecież opłukać, a samego mopa własnoręcznie wyczyścić. Nic więc dziwnego, że niektórzy sprzątają rzadziej niż, powinni, skoro to nie samo sprzątanie jest przeszkodą, lecz przedmioty, których się do tego używa.

Sprzęt klasy premium

Biorąc do ręki Dreame H13 Pro, od razu można odczuć, że ma się do czynienia z nowoczesnym kawałkiem elektroniki o wszechstronnym zastosowaniu. Konstrukcja kojarzy się wręcz z futurystycznymi gadżetami, które czasem można zobaczyć w produkcjach sci-fi, a przecież to urządzenie będzie na wyciągnięcie ręki każdego dnia, gdy tylko zajdzie potrzeba sprzątania podłóg na sucho lub mokro. Dreame H13 Pro jest od razu gotowy do pracy, ponieważ domyślnie czeka w stacji ładującej, która pozwala także na automatyczne czyszczenie urządzenie. H13 Pro zasilany jest pojemnym akumulatorem, co przekłada się na 40 minut działania - to oznacza, że sprzątanie może odbyć się z maksymalną wydajnością i bez przerw. Za jednym razem Dreame H13 Pro pomoże wyczyścić powierzchnię nawet do 300 metrów kwadratowych!

Bardzo istotną cechą urządzenia jest dwukierunkowa praca silników - w odróżnieniu od tradycyjnych odkurzaczy, H13 Pro z łatwością będzie przemieszczać się także do tyłu. To część systemu napędowego GlideWheel, który pozwala na wykonywanie płynnych ruchów w przód i w tył, a co za tym idzie wygodne i szybkie sprzątanie. Równie istotną cechą odkurzacza musi być dokładność - dzięki zwrotności dotrzemy tam, gdzie trzeba, ale H13 Pro podnosi także poprzeczkę pod względem precyzyjności. Korzystny wpływ na to ma nowoczesna konstrukcja, która pozwala szczotkom docierać w narożniki i bardzo blisko listew, więc zazwyczaj wystarczy jednorazowy przejazd w konkretnym miejscu.

Co więcej, oprócz możliwości dotarcia do trudno dostępnych miejsc, H13 Pro oferuje oświetlenie LED na główce szczoteczki, co może okazać się bardzo pomocne w każdych warunkach: gdy sprzątane są zaciemnione zakamarki za czy pod szafkami oraz w innych częściach pomieszczenia, gdzie brud stanie się lepiej widoczny dzięki doświetleniu. Nie pominie się w ten sposób ani jednej plamy czy zabrudzenia. Dreame H13 Pro niestraszny nawet duży bałagan. Wykorzystujący opatentowaną technologię silnik posiada moc ssania sięgającą nawet 18 tysięcy Pa i rozpędza szczotki aż do prędkości 520 obrotów na minutę. Efekty takich osiągów? Po pierwsze, duża siła ssania umożliwia sprzątnięcie nawet mocno zabrudzonych powierzchni na sucho oraz na mokro, a obracająca się tak szybko szczotka pozwoli uniknąć smug na podłogach, jak również przyspiesza ich suszenie.

Dreame H13 Pro jest tak skuteczny w działaniu dzięki zastosowanym algorytmom, które odpowiadają za automatyczne dobieranie programu i siły ssania. Nie ma więc potrzeby samemu regulować parametrów odkurzacza, ponieważ ten samoczynnie wykryje stopień zabrudzenia podłogi i dostosuje do niego moc ssania. Nie tylko zwiększa to szanse skutecznego sprzątania, ale także oszczędza energię. Urządzenie nie pracuje bowiem na najwyższych obrotach tam, gdzie nie jest to potrzebne. O trybie pracy Dreame H13 Pro użytkownik informowany jest od razu - kolor pierścienia wokół ekranu jest bardzo dobrze widoczny. Zieleń oznacza lekkie, pomarańczowy średnie, a czerwony mocne zabrudzenie.

Ty sprzątasz, on sam się czyści

Pozbycie się trudnego bałaganu, takiego jak tłuste plamy, możliwe jest natomiast dzięki szczotce czyszczącej w temperaturze 60 stopni Celsjusza. Co najważniejsze, wszystko odbywa się bez większego udziału użytkownika, ponieważ odkurzacz należy jedynie umieścić w inteligentnej stacji dokującej, by tam szczotki zostały wyczyszczone - nie ma potrzeby ręcznego mycia czy usuwania większych zabrudzeń. To bardzo istotne, ponieważ zastosowany system samoczyszczenia się szczotki pozwala także uniknąć nieprzyjemnych zapachów oraz bakterii.

Na proces czyszczenia składa się nie tylko mycie gorącą wodą, ale także suszenie szczotki przy użyciu obrotów turbo przez 30 minut. Nadmiar wody jest więc sprawnie usuwany. Warto wyszczególnić podwójne obroty szczotki obracającej się zgodnie z ruchem wskazówek zegara oraz odwrotnie, co przekłada się na efektywne rozczesanie włosów. Najpierw sprężysty skrobak mocno przylega do szczotki, pozwalając na wyciśnięcie wody i usunięcie brudu, a później usuwane są włosy, które lądują w zbiorniku na zużytą wodę. Dreame H13 Pro eliminuje także 99,9% bakterii i wirusów, ponieważ przeprowadza automatyczną elektrolizę wody.

Odkurzacz na lata?

To wszystko sprawia, że Dreame H13 Pro będzie nie tylko skutecznie sprzątać, ale także dłużej nam służyć. Regularnie przeprowadzane efektywne czyszczenie szczotki, pozwoli jej lepiej znosić okres zimowy czy jesienny, gdy zwiększona jest wilgotność powietrza, a podłogi pokryte są większa ilością trudnego do usunięcia brudu różnego pochodzenia. Nie pozostaje on na szczotce do następnego użycia odkurzacza, lecz jest od razu usuwany i utylizowany bez naszego czynnego udziału. Całość odbywa się w pełni automatycznie, więc nie ma potrzeby o tym pamiętać i poświęcać swojego czasu.

W zestawie znajduje się wszystko, co będzie potrzebne do rozpoczęcia sprzątania od ręki. Obok samego odkurzacza, rączki, stacji ładującej i pojemnika z filtrem odpadów stałych producent dołącza też środek czyszczący, wymienny filtr i zapasowy wałek. Pozwoli nam to dbać o czystość przez dłuższy czas, bez potrzeby dokupywania czegokolwiek. Z Dreame H13 Pro zyskuje się nie tylko czystszy dom, ale także więcej czasu dla siebie oraz mniej obaw o zabrudzenia, bakterie czy drobnoustroje. To doskonały przykład na to, w jaki sposób technologie powinny nas wspierać na co dzień.

Materiał powstał we współpracy z marką Dreame.