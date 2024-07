Najlepszy moment na przeniesienie numeru do Orange

Jeśli nosicie się właśnie z zamiarem przeniesienia swojego numeru i szukacie nowego operatora, to najlepszy moment aby przenieść go teraz do Orange, który to przygotował dla nowych klientów promocje, zarówno w abonamencie jak i w ofercie na kartę.

1000 GB na dobry początek z Orange w ofercie na kartę

Okres wakacyjny zwykle obfituje w ciekawe promocje, nie inaczej jest w tym roku w Orange. Zaczynając od oferty na kartę, operator na start dla nowych klientów, którzy przeniosą swój numer od innego operatora, ma ogromną paczkę danych. Przyda się to szczególnie teraz, przy okazji urlopowych wyjazdów.

Wystarczy przenieść numer swój numer w salonie lub bez wychodzenia z domu, całkowicie online pod tym linkiem. Po udanym transferze wyrażamy jeszcze zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach, wysyłając bezpłatnego SMS-a o treści TAK pod 80290.

W ten sposób, już bez żadnych dodatkowy aktywacji, automatycznie przyznana zostanie nam paczka 200 GB transferu danych za zgodę oraz 800 GB bonusu dla klientów przenoszących numer. Łącznie to aż 1000 GB w zasadzie za darmo i to ważne przez 93 dni, do tego również za 0 zł, otrzymamy usługę Konto Ważne Rok.

Oczywiście przenosząc numer, potrzebujemy też dobrej oferty, do korzystania z usług komórkowych nie tylko w wakacje, warto więc włączyć usługę za 35 zł miesięcznie. Zawiera ona nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz 25 GB transferu danych (8,29 GB w UE).

W tym pakiecie nie musicie się też rozstawać z dużymi paczkami danych przez cały rok. Co miesiąc otrzymacie dodatkowe 450 GB, co łącznie da nam przez 12 miesięcy aż 5400 GB, na swobodne surfowanie w sieci.

Oprócz już i tak dużych paczek danych, klienci oferty na kartę w Orange, mogą liczyć na dodatkowy transfer danych za każde doładowanie w aplikacji Mój Orange. Dla przykładu, w powyższej usłudze za 35 zł z pakietem 25 GB, poprzez aplikację dostaniemy 2 razy większy pakiet GB co miesiąc - 50 GB.

3 miesiące bez opłat dla przenoszących numer do abonamentu

Dla osób, które wolą korzystać z abonamentu komórkowego, Orange przygotował promocję dla przenoszących numer online z trzema miesiącami bez opłat:

Aby skorzystać z tej promocji, możemy wybrać jeden z trzech planów 5G od 60 zł, 70 zł lub 90 zł miesięcznie. Wszystkie są bezpieczne, bo dzięki darmowej CyberOchronie chronią przed cyberatakami, zawierają pełny no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu w UE oraz internet 5G - odpowiednio 50 GB (14,19 GB w UE), 150 GB (16,56 GB w UE) i bez limitu GB i prędkości w Planie L - przez 24 miesiące, później 300 GB (21,29 GB w UE).

Do tego dochodzi dostęp do telewizji mobilnej, co może się przydać na wyjazdach wakacyjnych - działa na smartfonie, tablecie lub laptopie w każdym miejscu w zasięgu sieci komórkowej i Wi-Fi, w Polsce i całej UE. Dla fanów filmów i seriali jest też darmowy miesiąc, dwa lub trzy- w zależności od wybranego planu, na dostęp do platformy streamingowej Netflix.

ViLTE, czyli wysokiej jakości rozmowy wideo bez zużywania transferu

Wyżej wymienione promocje, to nie jedyne argumenty, które ma Orange, zachęcając do przeniesienia swojego numeru nowych klientów. Na pewno należy do nich unikalna technologia ViLTE, którą w zeszłe wakacje Orange udostępnił wszystkim swoim klientom.

Co to za technologia? ViLTE to rozszerzenie doskonale Wam już znanej technologii VoLTE, a więc rozmów głosowych wysokiej jakości w sieci mobilnej LTE, dzięki której to możemy jednocześnie rozmawiać i łączyć się z szybkim internetem mobilnym.

ViLTE to podobna technologia, umożliwiająca rozmowy wideo wysokiej jakości użytkownikom smartfonów z Androidem, bez konieczności korzystania z mniej bezpiecznych komunikatorów. W przeciwieństwie do funkcji FaceTime, która dostępna jest na iPhone’ach – w technologii ViLTE połączenia są zestawiane przy wykorzystaniu tylko sieci mobilnej LTE, bez zużywania pakietu danych. Co też może być istotne przy wyjazdach wakacyjnych, kiedy to transfer danych możemy zużyć na inne aktywności.

Dzięki ViLTE odetchnie też nasza bateria, której zużycie jest podczas takich rozmów kilkadziesiąt procent mniejsze niż przy wykorzystaniu aplikacji internetowych do wideopołączeń. To też większe bezpieczeństwo, rozmowy odbywają się z wykorzystaniem sieci mobilnej operatora, bez pośrednictwa serwerów zewnętrznych dostawców.

ViLTE to technologia, która automatycznie udostępniona została na wszystkich wspieranych urządzeniach klientów Orange, nie trzeba jej dodatkowo włączać czy aktywować. Wystarczy mieć włączoną w ustawieniach smartfona technologię VoLTE. Co jeszcze istotne, ViLTE działa dla połączeń wewnątrz sieci Orange oraz na styku między siecią Orange i Play.

Lista wspieranych telefonów jest naprawdę długa, aktualnie ponad 60% smartfonów z obsługą technologii VoLTE obsługuje też ViLTE, wszystkie wspierające urządzenia znajdziecie pod tym linkiem.

Korzystaj bezpiecznie z roamingu poza UE

Jeśli nasz urlop wakacyjny planujemy spędzić w którymś z krajów UE, jak widać powyżej nie musimy się martwić limitami transferu danych, zwłaszcza w tych droższych pakietach mamy wystarczające zapasy gigabajtów.

Z kolei, gdy wyjeżdżamy poza granice UE, przydatne będą usługi - Bezpieczny Roaming oraz Pakiet Roamingowy GO.

Pierwsza z nich to odnawialny codziennie pakiet z limitem 1 GB za 15 zł na jeden dzień, a druga na 15 dni - z limitem 10 GB za 79 zł. W jakich krajach obowiązuje ten pakiet? Orange wymienia tu aż 46 krajów spoza UE:

Albania Hong Kong Kostaryka Singapur Algieria Indie Macedonia Północna Sri Lanka Argentyna Indonezja Malezja Stany Zjednoczone Ameryki Armenia Izrael Maroko Szwajcaria Australia Japonia Mauritius Tajlandia Bośnia i Hercegowina Jordania Meksyk Tunezja Brazylia Kambodża Mołdawia Turcja Chile Kanada Nowa Zelandia Wietnam Chiny Katar Oman Wybrzeże Kości Słoniowej Czarnogóra Kolumbia Republika Południowej Afryki Zjednoczone Emiraty Arabskie Egipt Korea Południowa Senegal Filipiny Kosowo Serbia

Aplikacja mobilna Mój Orange

Na koniec nie można też zapomnieć o świetnej aplikacji Mój Orange, z poziomu której możemy wygodnie zarządzać swoją ofertą, włączać i wyłączać usługi czy różne pakiety, a nawet ustawiać i sterować swoją siecią WiFi w domu, w tym szybkie i wygodne udostępnianie jej gościom.

Warto tu wspomnieć jeszcze o cyklicznych promocjach w aplikacji Mój Orange (abonament - w każdą środę, a oferty na kartę w każdą pierwszą środę miesiąca), w ramach których klienci operatora mogą liczyć na darmowy dostęp do wielu usług, pakietów internetowych czy aplikacji.

–

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Orange.