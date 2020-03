Nie liczcie na nowe iPady, Macbooki oraz iPhone’a SE2 wiosną

Odliczaliście dni do planowanej na koniec marca konferencji Apple? Możecie przestać — impreza (a wraz z nią premiera produktów) odwlecze się w czasie. Winnym jest, oczywiście, koronawirus.

Wiosenna konferencja Apple niewątpliwie jest jednym z wydarzeń, na które czekało wielu technologicznych zajawkowiczów. To właśnie na niej mieliśmy ujrzeć nowe smartfony, tablety i komputery giganta z Cupertino. Tak, to miało być to wydarzenie, po którym do sklepów trafi wyczekiwany od lat iPhone SE2 (czy, jak się zwykło o nim ostatnio mówić, iPhone 9). Ale w związku z koronawirusem wszyscy szykujący się do przesiadki na nowsze modele muszą uzbroić się w cierpliwość. Planowana na 31. marca konferencja ma zostać odwołana. Podobnie zresztą jak masa innych wydarzeń, m.in. targi E3 2020, które zostaną anulowane.