Koronawirus ma szansę wprowadzić nowe trendy w świecie konferencji. Póki co nawet Google odwołuje swoją wielką konferencję

Najwięksi w branży odwołują imprezy z obawy przed koronawirusem

Kiedy pojawiały się pierwsze wieści o koronawirusie i potencjalnym zagrożeniu dla masowych imprez — wielu je ignorowało nie wierząc w to, że ktokolwiek popadnie w panikę. Prawda jednak jest taka, że zagrożenie jest duże, presja organizatorów — jeszcze większa. Dlatego też na dobrą sprawę nikogo nie powinno specjalnie dziwić, że w obawie przed rozprzestrzenianiem się wirusa, decydują się na odwołanie — czy może raczej zmianę formatu — swojej imprezy. Coroczna konferencja Google, I/O, w 2020 zaplanowana została na 12-14 maja w San Francisco — i jak czytamy w ostatnim komunikacie firmy, zdecydowała się na odwołanie fizycznej wersji imprezy. Co to oznacza w praktyce? Prawdopodobnie, podobnie jak Cloud Next, zdecydują się na konferencję bez uczestników na miejscu, a wszystko ograniczy się do streamingów i prezentacji online. Oczywiście wszyscy goście którzy wybierali się na I/O 2020 i kupili już bilety, mogą liczyć na pełny zwrot kosztów — pieniądze mają powrócić na ich konta do trzynastego marca, dodatkowo dostaną oni szansę gwarantowanej wejściówki na I/O 2021.