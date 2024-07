Szwedzka sieć IKEA dała się poznać jako marka która na każdym kroku dba o jakość i bezpieczeństwo swoich klientów. Ale jeżeli obserwujecie wycofywane produkty, to prawdopodobnie nie umknęło waszej uwadze że nawet temu gigantowi zdarzają się wpadki. Teraz koncern poinformował o wycofaniu dwóch modeli powerbanków VARMFRONT. Chodzi zarówno o pojemność 10 400 mAh (model E2038) jak i 5 200 mAh (model E2037). Powód? Power banki mogą stwarzać ryzyko pożarowe.

IKEA wycofuje power banki. Stwarzają ryzyko pożaru

Urządzenia o których mowa to (podane w nawiasach sygnatury to (rok / tydzień):

Model E2038 (10 400 mAh): 2313, 2316, 2318, 2319

2313, 2316, 2318, 2319 Model E2037 (5 200 mAh): 2318, 2319, 2322

Jeśli należycie do grona klientów którzy kupili któryś z powyższych power banków, sieć apeluje o natychmiastowe zaprzestanie ich używania i możliwie jak najszybsze skontaktowanie się z firmą w celu wymiany produktu lub uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy.

Dlaczego te partie power banków muszą wrócić do sklepu? Firma tłumaczy

Gigant w komunikacie dotyczącym problemów wielokrotnie akcentuje że ich produkty przechodzą szczegółowe testy jakościowe. Ale czasem mimo tego coś pójdzie nie tak — i teraz koncern został poinformowany o potencjalnym ryzyku pożarowym związanym z wadą produkcyjną w wyżej wymienionych ładowarkach.

Procedura zwrotu nie należy do skomplikowanych. Można to zrobić stacjonarnie w każdym ze sklepów, a dowód zakupu nie jest w tym przypadku wymagany. Wystarczy zgłosić się do pracowników, którzy pokierują nas do odpowiedniego okienka by dokonać wszelkich formalności. Niestety, wygląda na to, że nie da się zrobić tego zdalnie — jednak patrząc na powód wycofania urządzeń, trudno się temu dziwić.