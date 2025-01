Hybryda, której potrzebujemy. Audi MHEV plus z 2.0 TDI, 2.0 TFSI i 3.0 V6 TFSI

W Audi A5 oraz Audi Q5 znajdziemy hybrydowy napęd MHEV plus. Niskie spalanie i jazda w trybie elektrycznym to rzeczywisty efekt końcowy połączenia oszczędnych silników TDI (2.0 diesel) oraz TFSI (2.0 oraz 3.0 V6) z elektrycznym motorem obecnym w układzie napędowym. To, jak się wydaje, właściwy poziom elektryfikacji, którego oczekują klienci w 2025 roku.

Myśląc o hybrydowym napędzie zapewne w pierwszej kolejności na myśl przychodzą nam takie marki jak Toyota, Honda, Hyundai, Renault. Wiemy też o tym, że większość koncernów oferuje hybrydy Plug-In, ale ze względu na – zwykle – wysoką ich cenę, nie cieszą się one dużą popularnością. MHEV plus to napęd, który możemy określić jako „zwykła”, „pełna” hybryda – oferuje bowiem nie tylko elektryczne wspomaganie, możliwa też jest jazda w trybie elektrycznym, np. w miejskim korku. Tym samym, Audi właśnie dzięki MHEV plus dołącza do grona firm ze swoim rozwiązaniem hybrydowym.

Reklama

Jak działa Audi MHEV plus?

Na temat konstrukcji, sposobu działania, a także rozróżnienia poszczególnych rodzajów hybryd obszernie pisałem w poprzednim materiale traktującym o hybrydowym dieslu w Audi A5 TDI. Miałem okazję uczestniczyć w technicznych warsztatach na temat tego układu napędowego, co pozwoliło mi uzupełnić tamten artykuł o pewne detale, o których nie wiedziałem wcześniej. Co, w największym skrócie, warto wiedzieć na temat MHEV plus?

Obecny w układzie napędowym silnik elektryczny znajduje się tuż za skrzynią biegów, ale przed centralnym dyferencjałem, co pozwala na bezpośrednie napędzanie kół w trybie elektrycznym, także wszystkich czterech jeśli Audi A5/Q5 wyposażone jest w quattro. Moc tego silnika jest stosunkowo niewielka – 18 kW (24 KM) – co jednak w zupełności wystarcza do toczenia się w miejskim korku, a nawet do utrzymywania stałej prędkości typu 40-55 km/h (lub więcej w sprzyjających warunkach). Odzysk energii odbywa się głównie podczas hamowania i to z całkiem wysoką mocą: 25 kW (34 KM). Energia gromadzona jest w chłodzonym cieczą akumulatorze o sporej pojemności: 1,7 kWh. Jednocześnie: gdy oczekujemy większego przyspieszenia, silnik elektryczny wspomaga spalinowy zapewniając krótszy czas przyspieszenia – do około 140 km/h.

Jakie to ma przełożenie na zużycie paliwa? Audi A5 2.0 TDI S tronic quattro MHEV plus w mieście uzyskuje 4,4 l/100 km, co jest wprost rewelacyjnym wynikiem biorąc pod uwagę rozmiar samochodu, dostępną moc i napęd na cztery koła. To mniej o około 1-2 l/100 km względem poprzednio oferowanych Audi z 2.0 TDI i quattro tej wielkości!

Testowałem też Audi S5 V6 TFSI, które także ma napęd MHEV plus i końcowe „spalanie” w miejskich warunkach robi jeszcze większe wrażenie: 6,5 l/100 km w prawie 400-konnym aucie z 3-litrowym silnikiem benzynowym!

Tutaj, redukcja zużycia paliwa dzięki hybrydzie jest jeszcze większa, bo Audi A7 55 TFSI (340 KM) także z quattro i także ze skrzynią S tronic potrzebowało okrągłych 10 l/100 km. A trzeba pamiętać, że auto to było/jest wyposażone w układ MHEV, który pozwala na wyłączenie silnika spalinowego także po zdjęciu nogi z gazu, co oczywiście zmniejsza spalanie. To potwierdza jak skutecznym rozwiązaniem jest hybryda MHEV plus w Audi A5/S5.

Warto jeszcze zaznaczyć, że WLTP dla Audi A5 TDI quattro S tronic MHEV plus wynosi 5,6 – 5,1 l/100 km, zaś dla Audi S5 TFSI to 8,0 – 7,6 l/100 km.

Wykonałem też testowy przejazd w Audi S5 V6 TFSI po niemieckich drogach, który łączył jazdę miejską, podmiejską, a także autostradę (choć ze zredukowaną prędkością, jak na warunki niemieckie). Uzyskany wynik to: 6,4 l/100 km. Jednocześnie: aż 32,7 przejechanych kilometrów (z 57,1) było w trybie elektrycznym, a przez ponad 46 minut (z 76) silnik spalinowy był wyłączony. To odpowiednio: 57 oraz 61 procent całkowitego przejechanego dystansu i całkowitego czasu jazdy.

Reklama

Jazda w trybie elektrycznym z prędkością ~70 km/hJazda w trybie elektrycznym z prędkością ~80 km/hSpokojne ruszenie ze świateł w trybie elektrycznym

Zainteresowanych wynikami zużycia paliwa przy prędkościach autostradowych w Audi A5 TDI MHEV plus odsyłam do osobnej publikacji na ten temat.

Co z komfortem?

Nie ma wątpliwości, że inżynierowie Audi projektując MHEV plus na pierwszym miejscu postawili komfort jazdy i ogólną dynamikę samochodu. Audi A5 jak i Audi S5 z tym hybrydowym napędem wyraźnie płynniej zmienia biegi, ma odczuwalnie lepszą reakcję na dodanie gazu, a silnik spalinowy włącza i wyłącza się w sposób praktycznie nieodczuwalny. Tyczy się to najbardziej wersji 3.0 V6 TFSI, bo oczywiście 2.0 TDI pomimo bardzo dobrego wyciszenia definitywnie słychać spod maski – oczywiście wtedy, gdy jest aktywne.

Reklama

Sposób integracji silnika elektrycznego w układzie napędowym Audi powoduje, że z punktu widzenia kierowcy jest on praktycznie nieodczuwalny. Nie ma znanego z wielu hybryd Toyoty, Hondy, czy Nissana utrzymywania silnika na stałych obrotach podczas przyspieszania – tutaj jest normalna, 7-stopniowa skrzynia biegów, dzięki której słyszymy narastające obroty silnika spalinowego. Odczucia są więc jak w normalnym spalinowym samochodzie, ale z takim elektrycznym „dodatkiem”, który poprawia odpowiedź całego układu napędowego.

Jednocześnie: przewidujący asystent wydajności nie tylko sugeruje kiedy warto zdjąć nogę z pedału przyspieszenia – np. w związku ze zbliżaniem się do niższego limitu prędkości – ale też w pełni automatycznie rekuperuje w takiej sytuacji, by odzyskać możliwe maksimum energii.

To też powód dlaczego na cyfrowych zegarach kierowcy (wirtualny kokpit) nie ma praktycznie żadnych informacji na temat aktualnego poziomu naładowania akumulatora czy przepływu energii. Osobiście bardzo mi brakuje tych wskazań, bo pomagają one w lepszym zarządzaniu działaniem napędu. Mam nadzieję, że w przyszłości Audi zdecyduje się na choćby małą reprezentację dotyczącą np. poziomu energii w „baterii”.

Testowanie hybrydowego napędu MHEV plus w laboratorium Audi



Podsumowanie

MHEV plus to hybryda, którą potrzebujemy. Znacząco redukuje zużycie paliwa w mieście, poprawia dynamikę, ale jednocześnie nie wpływa negatywnie na odczucia z jazdy. Wprost przeciwnie: wspomaganie z silnika elektrycznego jest delikatnie odczuwalne w postaci lepszej (szybszej) odpowiedzi układu napędowego na głębsze wciśnięcie pedału przyspieszenia. Jest to więc rozwiązanie dla tych osób, które szukają oszczędnego i dynamicznego samochodu na dłuższe trasy, ale chciały zredukować koszty codziennego dojazdu do biura w miejskich warunkach, czyli najczęściej gęstych korkach. Ten układ napędowy oferowany jest/będzie w Audi A5 TDI, Audi S5 TFSI, Audi Q5 TDI, Audi Q5 2.0 TFSI oraz Audi S5 TFSI. Wysoce prawdopodobne jest też, że zobaczymy go w nadchodzącym Audi A7, które zastąpi dotychczas oferowane spalinowe Audi A6/A7.

Wyjazd redaktora Antyweb na prezentację MHEV plus do Niemiec odbył się na koszt i zaproszenie firmy Audi Polska. Marka nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.