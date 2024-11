Firma The Exploration Company zakończyła ważną serię testów materiałów termoizolacyjnych, które odegrają niezwykle istotną rolę w ochronie termicznej kapsuły kosmicznej Nyx Earth. To istotny krok na drodze do opracowania pierwszego w pełni funkcjonalnego systemu ochrony termicznej kapsuł Nyx Earth i Nyx Moon.

Nyx Earth — kapsuła wielokrotnego użytku — została zaprojektowana z myślą o transportowaniu ładunków do i z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Szacowany koszt jednej misji wynosi 150 milionów dolarów — trzeba przyznać, że zadziałano tutaj z niemałym rozmachem. W maju 2024 roku Europejska Agencja Kosmiczna wybrała The Exploration Company oraz Thales Alenia Space do realizacji inicjatywy LEO Cargo Return Service, która zakłada opracowanie niezawodnych metod transportu z powrotem z orbity okołoziemskiej. To wszystko umożliwiło kapsule dalszy rozwój i przybliżyło projekt do ostatecznej realizacji.

Reklama

Testy materiałów przeprowadzono w wyspecjalizowanym zakładzie ArianeGroup w Saint-Médard-en-Jalles we Francji, znanym z prac nad technologiami kosmicznymi, w tym systemami ochrony termicznej oraz elementami rakiet balistycznych M51. W trakcie testów symulowano warunki wejścia w atmosferę (w trakcie tego manewru poszycie mocno się nagrzewa) i ablacji, które występują podczas powrotu kapsuły na Ziemię. Proces ów pozwolił na dokładną ocenę zachowania materiałów i ich trwałości w warunkach kosmicznych.

Według The Exploration Company, zakończenie tej fazy testowej jest pierwszym kamieniem milowym na drodze do fazy Preliminary Design Review. Po pozytywnym przejściu tego etapu firma skupi się na finalizacji projektu systemu ochrony termicznej. Pełne powodzenie w tej materii jest nieodzowne dla zapewnienia bezpieczeństwa przyszłych misji oraz konkurencyjności kapsuły Nyx Earth na rynku kosmicznym.

Pierwszy docelowy lot Nyx Earth zaplanowano na 2028 rok, a kapsuła ma przetransportować ładunki do i z ISS. W ramach przygotowań firma zorganizuje misję demonstracyjną o nazwie Mission Possible, której celem będzie przetestowanie kluczowych technologii na orbicie. Start przewidziano na 2025 rok na pokładzie rakiety SpaceX Falcon 9.

Nyx Earth to nie tylko przełom, ale także symbol zwiększającej się konkurencji, w której Europa nie chce stać z tyłu. Zarówno agencje, jak i prywatne firmy dążą do redukcji kosztów i zwiększania efektywności misji. Sukces projektu może przynieść nam (tj. Europie) większą autonomię w zakresie eksploracji kosmosu i uczynić ją jednym ze stabilnych liderów w tej dziedzinie. Jak na razie — niestety — jest z tym krucho.