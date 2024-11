Po trzech godzinach od startu, o godzinie 19:32 czasu polskiego, Tianzhou-8 zadokował do rufowego portu chińskiej stacji kosmicznej Tiangong. Według informacji Chińskiego Biura Inżynierii Kosmicznej, na pokładzie statku znajdowało się około 6 ton zaopatrzenia, w tym materiały naukowe, eksperymentalne oraz części zamienne. Ładunek przeznaczono głównie na potrzeby trwającej misji załogowej Shenzhou-19 oraz na przygotowania do przyszłej misji Shenzhou-20.

Wśród dostarczonych materiałów znalazły się 458 kilogramów sprzętu naukowego, w tym materiały przeznaczone na eksperymenty związane z eksploracją kosmosu. Jednym z ciekawszych projektów jest badanie cegieł składających się z "symulatora regolitu księżycowego". Materiał zostanie poddany działaniu trudnych warunków panujących w przestrzeni kosmicznej przez około trzy lata. Wyniki badań mogą pomóc w planowaniu budowy przyszłej Międzynarodowej Stacji Badań Księżycowych, której budowę Chiny planują rozpocząć w latach 30. XXI wieku.

Misja Tianzhou-8 wspiera także badania biologiczne dotyczące długotrwałego przebywania w kosmosie. Eksperymenty obejmują analizę zmian w ekspresji genów spowodowanych mikrograwitacją i brakiem pola magnetycznego. Po zakończeniu badań próbki zostaną zamrożone i zwrócone na Ziemię, gdzie naukowcy porównają je z danymi zebranymi na Ziemi. Badania mają na celu określenie wpływu podróży kosmicznych na funkcjonowanie organizmów żywych, w tym na zachowanie, reprodukcję oraz działanie mózgu.

Statek Tianzhou-8 został udoskonalony w porównaniu do poprzednich misji, oferując dodatkowe 102 kilogramy ładowności. Może on teraz przewozić do 7,4 tony zaopatrzenia, co jest istotnym usprawnieniem względem wcześniejszych jednostek. To kolejny krok w chińskim programie kosmicznym, który zakłada eksploatację stacji Tiangong przez co najmniej dekadę. Chiny planują także rozbudowę stacji do sześciu modułów oraz dodanie współorbitującego teleskopu kosmicznego Xuntian.

Chińskie Biuro Inżynierii Kosmicznej prowadzi również prace nad rozwijaniem alternatywnych koncepcji dostarczania ładunków na stację Tiangong. Jednym z projektów jest statek Qingzhou, opracowywany przez firmę Microsat, oraz wahadłowiec wielokrotnego użytku Haolong, który ma lądować na zwykłych pasach startowych — tak, jak samolot.

Misja Tianzhou-8 była 56. chińskim startem orbitalnym w 2024 roku i jednym z licznych elementów rozbudowanego programu kosmicznego. W tym roku Chiny zaplanowały przeprowadzenie około 100 startów, w tym misji Chang’e-6, która przyniosła próbki z niewidocznej strony Księżyca. Pomimo pewnych opóźnień, chiński program kosmiczny rozwija się naprawdę dobrze — niektórzy uważają nawet, że może wkrótce bardzo mocno "odjechać" liderom kosmicznego peletonu.