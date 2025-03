Z Gemini Canvas od Google nauczysz się teraz kodowania!

Gemini Canvas wyższy stopień interakcji ze sztuczną inteligencją od Google

Do tej pory, korzystanie z Gemini ograniczało się do akcji reakcji, a więc w dużym skrócie - nasze zapytanie i odpowiedź. Teraz Gemini, dzięki funkcji Canvas wchodzi na wyższy poziom, umożliwiając interakcję w czasie rzeczywistym, pozwalającą na współtworzenie różnych materiałów we współpracy z Gemini, w postaci podpowiedzi czy sugestii.

Na przykład podczas tworzenia treści,- mogą to być wypracowania, instrukcje czy artykuły, można zaznaczyć wybrany ich fragment i poprosić Gemini, by go poprawił, skrócił, zwęził czy wprowadził własne zmiany tak, aby całość wyglądała bardziej spójnie, naturalnie czy profesjonalnie.

Jednak prawdziwa gratka czeka studentów uczących się kodowania. Gemini Canvas pomoże teraz przekształcić wprowadzany kod w działające prototypy aplikacji internetowych, skrypty w Pythonie, gry, symulacje czy inne interaktywne aplikacje.

Gemini Canvas udostępnione zostanie dzisiaj wszystkim użytkownikom Gemini i Gemini Advanced we wszystkich językach, w których dostępne są aplikacje z Gemini.

Podsumowania audio w formie podcastów

Druga z nowych funkcji - Audio Overview, umożliwia przesyłanie do Gemini różnych materiałów, w formie dokumentów, slajdów czy szczegółowych raportów, z których to Gemini utworzy nam podsumowanie audio w formie podcastów. W dużym skrócie, będzie to dyskusja między dwoma hostami AI, które będą prowadzić żywiołową rozmowę opartą na przesłanych treściach.

W założeniu, takie podsumowanie audio będzie umożliwiało nabranie nowej perspektywy do posiadanych materiałów, a w szczególności powiązań czy różnych punktów widzenia pomiędzy poszczególnymi tematami, które zawierają przesłane przez nas pliki.

Podsumowania audio dostępne będą od dziś dla użytkowników Gemini i Gemini Advanced na całym świecie, ale tylko w języku angielskim, kolejne języki mają być udostępnione wkrótce.

Źródło: Google.