Android Auto 14.0 z dużymi zmianami. Co kombinuje Google?

Rozwój Android Auto w ostatnim czasie mocno przyśpiesza, a wraz z nim szybko zwiększają się cyferki w oznaczeniach wersji. W sieci pojawiła się już wersja z numerem 14.0, która jest jeszcze w wersji beta, ale daje nam wgląd w to co zaoferuje Google w przyszłości.

Rozwój Android Auto przez Google cały czas postępuje, nowe wersje pojawiają się nawet co tydzień, ale gigant prawie nigdy nie dzieli się zmianami jakie wprowadza. Ba nawet zmiana wersji z 13.x na 14.x nie niesie za sobą żadnego changelogu czy większych widocznych na pierwszy rzut oka zmian. Wygląda na to, że zespół odpowiedzialny za ten projekt działa sobie według własnego planu i zmienia oznaczenia systemu bez jakiejś większej logiki, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Na szczęście analiza plików APK pozwala wyciągnąć nieco więcej szczegółów ze zmian jakie pojawiają się w kodzie aplikacji.

Reklama

Android Auto ma ambitny plan

Jak możemy przeczytać na łamach 9to5Google, Android Auto 14.0 beta niesie ze sobą kolejne zmiany dotyczące obsługi funkcji, które leżą w gestii pokładowej systemu inforozrywki. Już od jakiegoś czasu pojawiają się odniesienia do funkcji związanych z obsługą radia czy pokładowych multimediów, choć nadal nie są one jeszcze dostępne w samej aplikacji. Teraz dołącza do nich obsługa odmrażania przedniej i tylnej szyby. Wygląda więc na to, że Google szykuje znacznie szerszą integrację z systemami w samochodach. Otwarte pozostanie jednak pytanie, które samochody będą w stanie współpracować z tym rozwiązaniem i czy będzie ono wymagać jakichś aktualizacji po stronie producenta auta. Na to pytanie odpowiedź być może poznamy w maju w czasie konferencji Google I/O.

Wygląda też na to, że Google planuje zmiany związane z powiadomieniami o zdarzeniach na drodze. Funkcja wprowadzona w Mapach kilka miesięcy temu cieszy się sporym uznaniem użytkowników, choć nie wszystkim przypadła do gustu. Kierowcy narzekali szczególnie na powiadomienia, które pojawiają się na ekranie i wymagają uwagi użytkownika. Mapy chcą się upewnić czy dane zdarzenie nadal trwa i poniekąd zmuszają kierowcę do kliknięcia ekranu odwracając jego uwagę od drogi. Wygląda na to, że Google umożliwi wyłączenie tych alertów w ustawieniach Android Auto, co powinno uczynić je mniej inwazyjnymi.

Zmiany w Android Auto cały czas postępują i czasami szkoda, że Google nie dzieli się z nami tymi informacjami w sposób jawny. Czasami byłoby to wskazane, bo nie wszystkie zmiany zyskują aprobatę kierowców. Nie zmienia to jednak faktu, że usługa Google ciągle się rozwija i staje się coraz ważniejszym elementem w każdym nowym samochodzie.