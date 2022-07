Google Wallet to nowość, która zapowiedziana została podczas konferencji Google I/O 2022 kilka tygodni temu. Od początku wiedzieliśmy, że to aplikacja która ma zastąpić dotychczasowe Google Pay (a w przypadku Singapuru i Stanów Zjednoczonych - dołączyć doń, ze względu na opcję wysyłania środków do znajomych i rodziny) w kwestii płatności, a także zaoferować użytkownim cały szereg nowości. Teraz przedstawicielka Google, Chaiti Sen, informuje że firma rozpoczęła wdrażanie nowej usługi wśród użytkowników z 39 krajów. I jak to zwykle ma miejsce w przypadku nowości Google — wszystko dzieje się falami, dlatego nie zdziwcie się, jeżeli nie widzicie ich jeszcze u siebie. Cały proces ma rozciągnąć się na kilka najbliższych dni — a doświadczenia wiemy, że potrafi to potrwać nawet do dwóch tygodni.

Jedna aplikacja, by rządzić nimi wszystkimi - kartami płaniczymi i nie tylko!

Google Wallet ma być bliźniaczą aplikacją do tej, z której użytkownicy iPhone'ów korzystają od lat. Tamtejszy portfel w jednym miejscu gromadzi karty płatnicze za pośrednictwem których może płacić w Apple Pay, do tego wspierane klucze, karty lojalnościowe, karty podarunkowe, karty miejskie, karty pokładowe do samolotów, bilety na koncerty i rozmaite wydarzenia, certyfikaty szczepień itp. Google chce iść tą samą ścieżką, dlatego nareszcie unifikuje to w jednej aplikacji, która zawsze będzie na wyciągnięcie ręki.

Nie ukrywam że niezwykle mnie ten kierunek cieszy — bo za każdym razem gdy korzystam na dłużej z Androida, najzwyczajniej w świecie mi tego brakuje. Chociaż faktem jest, że od jakiegoś czasu system oferuje (NARESZCIE) wygodne przechowywanie kart pokładowych, to ich płatności nadal nie są wspierane przez największy polski bank, co nieco mi komplikuje.

Google mówi o oficjalnym wdrażaniu usługi, jednak u mnie nie jest ona dostępna jeszcze na żadnym z urządzeń z Androidem na pokładzie. Zapytałem też kolegów z redakcji — u nich wszędzie wciąż widnieje jeszcze Google Pay — nawet na smartfonach z linii Pixel i Androidem 13 na pokładzie. Nie pozostaje zatem nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i... mieć nadzieję, że tym razem Google przemyślało produkt od A, do Z — i nie planuje w najbliższych latach kolejnych zmian. Bo przecież w ciągu ostatnich 5 lat internetowy gigant wielokrotnie już cudował z płatnościami. Zamieniając Android Pay w Google Pay po to, by cztery lata później w większości regionów pożgnać Google Pay i zastąpić je Portfelem działającym 1:1 jak ten u konkurencji. Dla odmiany - u nich nic się nie zmieniło, a to chyba najlepszy dowód na to, że ten schemat po prostu działa.