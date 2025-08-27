Pora zaktualizować aparat i wyjść na sesję w przyrodzie. Producent w końcu spełnia obietnice dane w zeszłym roku i udostępnia wersję 2.0 systemu. Na użytkowników czekają funkcje godne nawet flagowych modeli.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Nikona Z6III, oznaczona w wersji 2.0, to jedna z najważniejszych zmian w historii tego modelu. Wprowadza ona szereg funkcji znanych z flagowych aparatów Nikona, a także kilka nowości, które będą miały wpływ na codzienną pracę fotografów i to niezależnie czy jest się hobbystom, czy profesjonalistą.

Reklama

Pora zaktualizować aparat. Nowa wersja systemu to murowany hit

Nikon

Dedykowany tryb Bird Mode

Jedną z najbardziej wyczekiwanych nowości jest dedykowany tryb Bird Mode w systemie autofokusa. Do tej pory zaawansowane algorytmy rozpoznawania ptaków były dostępne jedynie w droższych modelach, takich jak Z8 czy Z9. Teraz Z6III zyskuje możliwość precyzyjnego śledzenia nawet małych, szybko poruszających się ptaków, także na tle trudnych, kontrastowych scenerii. To ogromne ułatwienie dla fotografów przyrody, którzy do tej pory musieli radzić sobie z mniej zaawansowanymi rozwiązaniami.

Focus Limiter i Pixel Shift

Aktualizacja wprowadza także funkcję Focus Limiter, pozwalającą ograniczyć zakres działania autofokusa do wybranego przedziału odległości. Dzięki temu aparat szybciej i trafniej ustawia ostrość, ignorując niepożądane elementy tła czy pierwszego planu. Co istotne, funkcja ta działa niezależnie od używanego obiektywu, co zwiększa jej uniwersalność. Naturalnie świetnie się sprawdzi ze świeżym Focusem na ptaki, dzięki temu fotografowie mogą uchwycić dokładnie to, na czym im zależy.

Nikon

Kolejną nowością jest rozbudowany tryb Pixel Shift, który można teraz łączyć z funkcją Focus Shift oraz bracketingiem ekspozycji. Pozwala to na tworzenie zdjęć o bardzo wysokiej rozdzielczości i dużej głębi ostrości. Niestety obróbka takich plików będzie nadal wymagała używania oprogramowania producenta, czyli Nikon NX Studio, na szczęście jest także obietnica uproszczenia całego procesu. Tę część aktualizacji docenią zwłaszcza fotografowie architektury, krajobrazu czy produktu.

Auto Capture

To jest kropka nad i starań Nikona do poprawy doświadczeń fotografów natury. Funkcja Auto Capture, jest już znana użytkownikom modeli Z8 i Z9, a teraz skosztują jej i właściciele Z6III. Pozwala ona na automatyczne wykonywanie zdjęć lub serii zdjęć po spełnieniu określonych warunków, czyli na przykład wykryciu ruchu w wybranym kierunku, pojawieniu się obiektu w określonej odległości lub rozpoznaniu ptaka w kadrze. Widać, że przy okazji tej aktualizacji Nikon naprawdę nie chciał zawieść oczekiwań. I chociaż nastawienie na naturę jest jasne i wyraźne, to trudno sobie wyobrazić, że z tych udogodnień nie będzie zadowolony po prostu każdy.

Amatorzy z narzędziami dla profesjonalistów

Jedną z najważniejszych opcji jest wprowadzenie wsparcia dla C2PA Content Credentials, czyli cyfrowych podpisów i metadanych potwierdzających autentyczność zdjęć. Do tej pory ta funkcja była dostępna wyłącznie dla wybranych profesjonalistów, co było najzwyczajniej nierozsądne. Od teraz mogą z niej korzystać wszyscy użytkownicy Z6III i to za darmo, chociaż firma zastrzega, że "na tę chwilę". Wystarczy wygenerować certyfikat i załadować go do aparatu przez Nikon Imaging Cloud. Dzięki temu każde zdjęcie zostaje opatrzone cyfrowym podpisem, który pozwala zweryfikować, czy plik został rzeczywiście wykonany aparatem, a nie wygenerowany przez AI, co dostarczy spokoju odbiorcom, a także może w przyszłości pozwoli jakoś się bronić przed generatywną sztuczną inteligencją.

Nikon

Wersja systemu 2.0 to ponad 70 nowych lub ulepszonych funkcji Nikona Z6III. Wśród nich dodano nawet wsparcie umożliwiające użycie aparatu w formie kamery internetowej, czy nawet funkcja przywrócenia poprzednio zapisanych ustawień aparatu przy użyciu zaledwie jednego przycisku. Nawet jako użytkownik sprzętu innej firmy, trudno nie patrzeć na tę listę bez docenienia jakości tej aktualizacji. Takich standardów właśnie nam potrzeba.

Reklama

Źródło: Nikon