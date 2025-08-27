Bank Pocztowy idzie z duchem czasu. Nowa usługa to standard u konkurencji

Bank Pocztowy udostępnił możliwość zdalnego zakładania kont osobistych w aplikacji mobilnej. Nowi klienci z telefonami z systemem Android mogą otworzyć rachunek dzięki wideoweryfikacji lub aplikacji mObywatel, bez konieczności wizyty w oddziale.

Otwieranie rachunku bankowego bez wychodzenia z domu wydaje się być usługą, która już od jakiegoś czasu jest standardem wśród polskich banków. Okazuje się, że nie wszyscy ją do tej pory oferowali. Do grona instytucji umożliwiających zdalne założenie konta osobistego dołączył właśnie Bank Pocztowy. Nowe rozwiązanie wprowadzone przez tę instytucję pozwala klientom korzystającym ze smartfonów z systemem Android na przejście całego procesu rejestracji w aplikacji mobilnej bez konieczności wizyty w oddziale.

W informacji prasowej Bank Pocztowy zaznaczył, że przynajmniej na razie dostępna usługa jest wyłącznie na urządzenia z systemem Android, co daje nadzieję, że w przyszłości będą mogli z niej skorzystać również posiadacze iPhone'ów. Jednak nie wiadomo, kiedy to się wydarzy.

Bank Pocztowy wprowadza zdalne otwarcie konta

Do tej pory osoby zainteresowane ofertą Pocztowego musiały udać się do placówki banku, skorzystać z usług Poczty Polskiej lub potwierdzić swoją tożsamość poprzez usługę AIS w ramach otwartej bankowości. Teraz wystarczy kilka minut i telefon z aparatem, by stać się klientem instytucji.

Proces wygląda stosunkowo prosto. Po zainstalowaniu aplikacji bankowej należy wybrać opcję „otwórz konto” i podążać za wskazówkami na ekranie. Użytkownik poproszony zostanie o wykonanie krótkiego nagrania wideo, które ma potwierdzić jego tożsamość. Konieczne będzie również przyłożenie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (wydanego po 4 marca 2019 roku) do telefonu w celu odczytania danych. Dla osób korzystających z aplikacji mObywatel przewidziano alternatywną metodę weryfikacji.

Wideoweryfikacja i potwierdzanie tożsamości za pomocą selfie stają się obecnie rynkowym standardem. Coraz więcej banków w Polsce wdraża tego typu narzędzia, pozwalając na szybkie i wygodne otwieranie kont bez konieczności wychodzenia z domu. Rośnie także znaczenie aplikacji mObywatel, która zaczyna odgrywać kluczową rolę w procesach identyfikacyjnych, nie tylko w bankowości, ale i w innych usługach publicznych.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb