Nikt już nie korzysta z tabletów? Połowa Polaków się z tym nie zgodzi

W obiegowej opinii panuje przekonanie, że korzystanie z tabletów w Polsce jest na niewielkim poziomie - potwierdzają to też statystyki internetowe i korzystanie z sieci przez nas na poszczególnych urządzeniach (desktop/mobile/tablet).

Tymczasem, według badania Huawei, przeprowadzonego przez SW Research na reprezentatywnej próbie 1006 Polaków w lipcu 2024, tablet posiada aż 2/3 ankietowanych, a niemal połowa z nich korzysta z niego na co dzień.

Co więcej - niemal 60% tych urządzeń mamy od mniej niż 3 lat, a 40% urządzeń to już wiekowe tablety, nawet pięcioletnie i starsze.

Dorota Rakowska, dyrektor marketingu Huawei CBG Polska:

Z jednej strony to dobrze, że Polacy chętnie korzystają z tabletów przez dłuższy czas. Jednak z drugiej strony wiekowe urządzenia mają swoje ograniczenia – aż 29% użytkowników rezygnujących z korzystania ze swoich tabletów jako powód wskazuje ich zbyt wolne działanie. Wśród najczęściej wymienianych braków w obecnych tabletach pojawiają się: brak możliwości korzystania z rysika (14%), zbyt mała przestrzeń na dane (20%) oraz brak klawiatury (17%).

Do czego najczęściej używane są teraz tablety? Ponad połowa ankietowanych wykorzystuje je do przeglądania internetu, nieco mniejszy odsetek do oglądania filmów czy seriali oraz do czytania.

Po co więc badanym klawiatura czy rysik? Dla 29%, klawiatura przydałaby się do załatwiania spraw w internecie, dla co czwartego do pracy i notowania, a blisko co piąty wykorzystywałby taki tablet z klawiaturą do nauki - tylko dla 12% ankietowanych nie jest ona im potrzebna.

Rysik z kolei, dla aż 40% osób to znaczne ułatwienie przy notowaniu, 1/3 wykorzystałaby go do rysowania, 1/4 do obróbki zdjęć, a 19% do malowania. W tym przypadku - 20% respondentów uznaje go za nieprzydatny.

Źródło: Huawei Consumer Business Group.