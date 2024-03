Najlepsze tablety 2024 [RANKING] – Wybraliśmy najciekawsze modele

Tablet to urządzenie, które znajduje zastosowanie zarówno w pracy, jak i w domu. Może być doskonałą alternatywą dla laptopa, jeśli nie korzystamy zbyt często z klawiatury, świetnym narzędziem do rysowania lub prezentowania treści, a także mobilnym centrum rozrywki. Na rynku znajdziemy urządzenia, których ceny zaczynają się już od 300 zł, a kończą na pięciocyfrowych kwotach. Które modele warto wziąć pod uwagę, szukając tabletu w 2024 roku? Oto nasze propozycje.

Rynek tabletów wygląda dziś podobnie jak rynek smartfonów – producenci wprowadzają nowe rozwiązania, funkcje i technologie, ale nie ma już miejsca na spektakularne rewolucje. Mamy jednak szeroki arsenał dostępnych urządzeń, które różnią się nie tylko ceną, ale i specyfikacją oraz systemami operacyjnymi. Wybraliśmy kilka modeli reprezentujących różne segmenty, które naszym zdaniem warto wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności, jeśli szukacie urządzenia dla siebie. Zaczynamy od tych najdroższych. Opcje budżetowe znajdziecie na końcu.

iPad Pro 2022 – najlepszy wybór dla profesjonalistów

iPad Pro 2022 bez wątpienia można określić mianem najlepszego tabletu dla wymagających użytkowników. Jego sercem jest rewelacyjny procesor M2, który stanowi kluczowy wyróżnik, w porównaniu do poprzedniej wersji z 2021 roku. Atutem tego tabletu jest również 12.9-calowy ekran Liquid Retina XDR, który nie tylko zachwyca doskonałą jakością obrazu, ale również potrafi zapewnić jasność na poziomie 1588 nitów. Funkcjonalność tabletu wspierana jest przez solidne obiektywy aparatów – 12MP na tylnej części obudowy (z opcją ultraszerokokątną) i 12MP True Depth na froncie. Dostępne warianty wbudowanej pamięci zaczynają się na 128 GB i kończą na 2 TB. Opcjonalnie najnowszy iPad Pro dostępny jest również w wariancie ze wsparciem łączności 5G. Wg. testów tablet wytrzyma ponad 10 godzin na jednym ładowaniu. To szczególnie ważne dla osób, które intensywnie korzystają z tabletu w ciągu dnia. Pełnię potencjału ekranu można osiągnąć głównie przy oglądaniu treści HDR, a dodatkowe akcesoria (rysik, klawiatura) mogą wpłynąć na znaczny wzrost kosztów. Jednakże, dla tych, którzy potrzebują najnowocześniejszych technologii i maksymalnej wydajności, iPad Pro 2022 stanowi najprawdopodobniej najlepszy możliwy wybór.

Microsoft Surface Pro 9 – Najlepszy tablet z Windowsem

Microsoft Surface Pro 9 to chyba najcieksza propozycja, jeśli chodzi o tablety wspierane przez system Windows 11. Z ekranem o przekątnej 13 cali i rozdzielczością 2880 x 1920 pikseli, model ten oferuje bardzo dobre odczucia wizualne. Napędzany przez procesor Intel Evo 12th Gen Core i7, Surface Pro 9 oferuje świetną wydajność, która sprawia, że poradzi sobie z różnorodnymi zadaniami, zarówno podczas korzystania z aplikacji biurowych, jak i podczas rozrywki czy pracy twórczej. Dopełnieniem jest grafika Intel Iris Xe Graphics oraz pamięć RAM dostępna w różnych wariantach – od 8GB do 32GB. Jednym z kluczowych atutów tego tabletu jest jego smukły i lekki design, co czyni go idealnym towarzyszem zarówno podczas pracy, jak i w podróży. Dotykowy ekran umożliwia swobodne korzystanie z urządzenia jako laptopa lub tabletu. Choć Surface Pro 9 posiada wiele zalet, to nie możemy zapomnieć o kilku minusach. Użytkownicy zwracają uwagę na stosunkowo niezauważalne zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji oraz fakt, że rysik Slim Pen 2 i klawiatura Signature są sprzedawane osobno.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra – dla miłośników dużych ekranów

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra to niekwestionowany lider wśród tabletów z systemem Android, zwłaszcza dla tych, którzy cenią sobie topowe podzespoły. Jego głównym atutem jest 14,6-calowy ekran OLED, oferujący rozdzielczość 2960 x 1848 pikseli. Tablet charakteryzuje się również ultracienkim i lekkim designem, co pomimo jego ogromnych rozmiarów sprawia, że jest wygodny w użytkowaniu. Napędzany przez procesor Snapdragon 8 drugiej generacji oferuje optymalną wydajność, co jest kluczowe zwłaszcza dla użytkowników oczekujących płynnego korzystania z zaawansowanych aplikacji czy wielozadaniowości. Dla tych, którzy już korzystają z produktów marki Samsung, Galaxy Tab S9 Ultra może stać się doskonałym uzupełnieniem ekosystemu, zwłaszcza dla osób potrzebujących funkcjonalności laptopa. Wyzwaniem może być jednak cena. Ponadto tryb DeX, chociaż oferuje pewne funkcje laptopa, jednak nie dorównuje pełni możliwości systemu Windows 11, co może być decydującym czynnikiem dla tych, którzy oczekują pełnej zgodności z tym systemem.

Apple iPad 10.2 (2021) – najlepszy stosunek ceny do jakości

Apple iPad (model z 2021 roku) wyróżnia się jako tablet, który oferuje najlepszy stosunek ceny do jakości. Model ten nie tylko utrzymuje standardy poprzednich wersji, ale wprowadza również kilka udoskonaleń, sprawiając, że jest to dobra propozycja dla szerokiego grona użytkowników. 10,2-calowy ekran z technologią True Tone to jedna z kluczowych zalet urządzenia. Kolory i jasność automatycznie dostosowują się do warunków oświetleniowych, co jest szczególnie korzystne podczas użytkowania na zewnątrz. Wprowadzenie funkcji Center Stage podczas rozmów wideo to kolejny krok naprzód. Dzięki niej kamera utrzymuje użytkownika w kadrze, co znacząco ułatwia prowadzenie wideokonferencji. System iOS 15 (lub 17 w przypadku aktualizacji do najnowszej wersji systemu operacyjnego Apple) gwarantuje płynne działanie, oferując intuicyjne funkcje oraz możliwość korzystania z widgetów. Bateria trzyma ok. 10 godzin. Dla niektórych użytkowników brak funkcji Face ID może być drobną wadą.

Lenovo Tab P11 gen 2. – Budżetowy tablet z Androidem

Lenovo Tab P11 Gen 2 to udany tablet zwłaszcza biorąc pod uwagę tę kategorie cenową. Wielu użytkowników może uznać go za atrakcyjną alternatywę dla Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022, zwłaszcza jeśli zależy im na rozsądnym budżecie. Tablet oferuje solidny wyświetlacz oraz estetyczny design, a także rysik i klawiaturę dołączone do zestawu, co czyni go doskonałym wyborem dla tych, którzy potrzebują urządzenia "2 in 1". Czysta wersja systemu Android stanowi dodatkowy atut. Nie brakuje oczywiście kompromisów. Mimo solidnej wydajności przeciętny czas pracy baterii może być wadą dla tych, którzy intensywnie korzystają z urządzenia przez cały dzień. Dodatkowo, choć tablet oferuje pewne specjalistyczne funkcje pisania rysikiem, konkurencyjna oferta Samsunga, zwłaszcza w kontekście obsługi S Pen, może być bardziej atrakcyjna dla osób zależnych od zaawansowanych możliwości rysowania i pisania. Dla tych, którzy potrzebują zarówno doskonałej klawiatury, jak i znakomitego rysika lepszym wyborem może być Lenovo Tab P11 Pro Gen 2. Oferuje ono ekran OLED, wsparcie dla Precision Pen 3, i konkuruje z ofertą Samsunga, zwłaszcza jeśli chodzi o obsługę piórka.

Oppo Pad Air – Niewielki tablet w dobrej cenie

Oppo Pad Air to propozycja dla tych, którzy cenią sobie lekkość i mobilność w rozsądnej cenie. Z wagą 440 g i grubością 6,9 mm, ten 10,36-calowy tablet jest lżejszy niż iPad 10, a nawet iPad Air. Tablet wyróżnia się też gładką i elegancką obudową z aluminium w kolorze gunmetal, co nadaje mu stylu sprzętu z wyższej półki. Ekran IPS LCD o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli jest wystarczająco ostry do przeglądania stron internetowych i oglądania filmów na Netflixie. Jednak z jasnością wynoszącą zaledwie 360 nitów, może nie być najlepszym wyborem w warunkach intensywnego oświetlenia zewnętrznego. Pod względem wydajności, tablet nie jest potęgą, procesor Snapdragon 680 zapewnia wystarczającą, choć nie błyskawiczną, codzienną pracę. Niestety, nie radzi sobie z nowoczesnymi grami, dlatego miłośnicy gamingu powinni szukać innych opcji. Oppo Pad Air posiada też slot na karty microSD, który umożliwia rozszerzenie pamięci wewnętrznej 128GB. Oppo Pad Air to lekki, przenośny tablet idealny do przeglądania TikToka, surfowania po sieci i oglądania filmów na platformach VOD.