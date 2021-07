Jak wynika z danych Bluemedia już 94% Polaków dokonuje zakupów usług lub produktów w sieci. Bez wątpienia wpływ na to miała pandemia, przed którą odsetek ten wynosił 88%, ale spójrzmy jak przez te ostatnie lata zmieniały się nasze preferencje, co do płatności za te zakupy w internecie.