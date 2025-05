Popularne mapy z zestawem luksusowych nowości

Mapy Apple ani trochę nie ustają w serwowaniu kolejnych funkcji. I choć w Polsce platforma nie cieszy się wielką popularnością, to trzeba gigantowi z Cupertino przyznać, że obiera ciekawy kierunek i tworzy coraz lepsze i bardziej kompleksowe narzędzie.

Apple nieustannie udoskonala swoje Mapy. I choć bez wątpienia nie jest to pierwszy wybór dla większości Polaków, to nie da się ukryć, że ekipa z Cupertino odwala w temacie kawał dobrej roboty. A widać, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w tym temacie, na co idealnym dowodem jest fakt, że kilku dni użytkownicy platformy w Stanach Zjednoczonych mogą korzystać z zaawansowanych filtrów, które umożliwiają wyszukiwanie najlepszych restauracji, hoteli i pól golfowych z uwzględnieniem prestiżowych ocen. Wród nich m.in. gwiazdki Michelin oraz wyróżnienia Bib Gourmand.

Reklama

To duży krok dla samej platformy, który bez wątpienia docenią wszyscy miłośnicy fine diningu i wysokiej klasy usług hotelarskich. Nowe funkcje Map Apple pozwalają w szybki sposób odkryć miejsca rekomendowane przez uznanych ekspertów z branży: przewodnik Michelin, The Infatuation oraz Golf Digest.

Dla miłośników jakości. Mapy Apple ze specjalnymi filtrami już dostępne

Aby skorzystać z nowego narzędzia, wystarczy wpisać w wyszukiwarce aplikacji hasło, np. "restauracja" lub "hotel", a następnie skorzystać z kategorii "Znajdź w pobliżu". Po rozwinięciu opcji filtrów pojawi się nowa sekcja "Wyróżnienia Michelin". Na tym jednak jeszcze nie koniec: użytkownicy mają bowiem mozliwość zawężenia wyników do restauracji z 1, 2 lub 3 gwiazdkami, oznaczeń Bib Gourmand lub Zielonej Gwiazdki. Ta ostatnia przyznawana jest przez twórców przewodnika wszystkim biznesom prowadzącym wysokiej jakości, zrównoważoną, gastronomię. To rozwiązanie pozwala użytkownikom nie tylko odkrywać kulinarne perełki, ale także planować wizyty w najbardziej renomowanych lokalach bez konieczności wychodzenia z aplikacji.

Tak wygodnie jeszcze nie było. Rezerwacje bezpośrednio w aplikacji

Poza nowymi filtrami, Mapy Apple mają dla nas jeszcze jedną opcję która sprawia, że korzystanie z nich staje się przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Mowa o przeglądaniu większej bazy informacji o obiektach. Znajdziemy tam m.in. zdjęcia, opisy oraz opinie ekspertów. Ponadto platforma umożliwi od teraz rezerwację hoteli oraz stolików w restauracjach oznaczonych przez ekspertów odpowiedzialnych za prowadzenie przewodnika Michelin. Wszystko to bez konieczności przełączania się między innymi aplikacjami. Wszystko dostępne będzie w jednym miejscu - wygodne, jak jeszcze nigdy wcześniej.

Ponadto Apple zapowiedziało też, że już niebawem w Mapach pojawią się kolejne źródła prestiżowych opinii, a także to na co czekamy najbardziej: nowe lokalizacje. Tym razem już nie tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Golfiści zaś mogą oczekiwać integracji z usługą Supreme Golf, która umożliwi rezerwację pól golfowych bezpośrednio z applowskich map.