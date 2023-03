Plan Opery jest prosty: ułatwić i przyspieszyć korzystanie z nowych rozwiązań używających AI na każdym kroku korzystania z przeglądarki. To dlatego zdecydowano się na coś więcej, niż tylko zintegrowanie pola do wpisywania komend dla ChatGPT czy formularza ChatSonic pozwalającego generować obrazy z wykorzystaniem AI. Opera stawia na AI Prompts, czyli podpowiedzi i sugestie mające zapewnić najszybszy sposób na zainicjowanie rozmowy ze sztuczną inteligencją.

AI Prompts, czyli szybkie akcje ze sztuczną inteligencją w Operze

Dymki ukazują się w górnej części okna, zaraz obok paska adresu, a ich zawartość zależna jest od kontekstu, czyli treści obecnych na stronie. Może to być przycisk z opcją streszczenia artykułu, wyciągnięcia najważniejszej informacji z całej strony czy napisania od podstaw gotowego do publikacji tweeta. Po zaznaczeniu fragmentu tekstu możemy liczyć na pomoc w wyjaśnieniu po krótce danego zagadnienia, uzyskaniu szerszej informacji o tym, co nas interesuje czy nawet... napisania haiku na podstawie lub na temat konkretnej frazy. Opera zapowiada, że to tylko pierwszy etap wdrażania AI Prompts do przeglądarki i będą one rozwijane i rozbudowywane wraz z dodawaniem do Opery nowych funkcji.

Opera aktywnie rozszerza swój program sztucznej inteligencji w kierunku AIGC dla przeglądarek, newsów i produktów gamingowych poprzez własne rozwiązania oraz współprace. Cieszymy się, że dzięki temu nasi użytkownicy wchodzą w przestrzeń generatywnej sztucznej inteligencji. Spodziewajcie się jeszcze więcej innowacji — Joanna Czajka, Product Director w Operze.

ChatGPT i ChatSonic wbudowane w pasek boczny Opery

Świetne znany części użytkowników pasek boczny Opery też zyskał dodatkowe możliwości wykorzystujące opcje AI. Wbudowano w niego ChatGPT i ChatSonic, czyli dwie bardzo popularne platformy pozwalające w naturalny sposób wydawać komendy. Dołączają one do pozostałych popularnych usług, z których można korzystać w bocznym pasku, jak komunikatory Telegram, WhatsApp, TikTok i serwisy muzyczne. Co najciekawsze, Opera zapowiada też uruchomienie autorskiego silnika sztucznej inteligencji i opartego na technologii GPT w przeglądarce, co tylko pokazuje, jak obecnie każdy pragnie zaoferować podobne rozwiązanie użytkownikom.

Nowości trafiają do najnowszych wersji przeglądarek Opera i Opera GX. By z nich skorzystać, po instalacji najnowszych wydań należy przejść do "Easy Setup" i aktywować "AI Prompts" dostępne w ramach wczesnego dostępu. Należy pamiętać, że użytkownicy muszą się dodatkowo zalogować się lub zarejestrować do tych serwisów aby móc z nich korzystać. Natomiast w Operze GX użytkownicy muszą mieć włączoną opcję "Early Bird" w ustawieniach przeglądarki - informuje Opera.