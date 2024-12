Instagram nie zamierza spać spokojnie w nadchodzącym roku, wraz ze wszystkimi odpali petardę i pozwoli swoim użytkownikom rozpocząć rok z ekskluzywnymi dodatkami, którymi będzie się można cieszyć wraz ze znajomymi oraz osobami obserwującymi, nadchodzi też długo wyczekiwana zmiana w wiadomościach.

Reklama

Fajerwerki z Instagramem w nowym roku

Podsumowania roku to już ogromny trend każdego końca roku, zrobiło się tak tłoczno, że w zasadzie straciło to swój urok. Możliwe, że to właśnie z tego powodu ta platforma podeszła do sprawy inaczej i czeka spokojnie, aby z jeszcze dzwoniącymi w uszach hukiem fajerwerków świętować miniony rok, w atmosferze noworocznych postanowień.

Instagram

W pierwszym tygodniu stycznia Instagram udostępni możliwość miksowania zdjęć i tworzenia z nich kolaży do współdzielenia z przyjaciółmi. W pierwszej chwili nie brzmi to jak nic nowego, ale obecnie można takie posty tworzyć wyłącznie poprzez umieszczenie ulubionych zdjęć na siatce. Nowa, czasowa metoda pozwoli poszaleć i pomiksować wybrane zdjęcia. Poza tym dojdzie jeszcze kilka limitowanych funkcji jak tematy dla prywatnych wiadomości czy hasła aktywujące specjalne efekty.

Poza tym platforma mocno idzie w stronę rozbudowywania swojej funkcji wiadomości prywatnych, która przeszła już daleką drogę od swoich skromnych początków. Teraz dochodzi zupełnie nowa opcja, która pozwoli na jeszcze większe wygłupy ze znajomymi. Dzięki wprowadzeniu możliwości zaplanowania dokładnej daty i czasu kiedy wiadomość ma zostać wysłana, można wejść w nowy wymiar przyjaźni, idealnie dopasowując mema, który ma powitać budzących się przyjaciół.

Wysyłać można jedynie tekst, więc chociaż obrazek niestety nie może zostać zaplanowany, tak linki do reelsów nie powinny stanowić żadnego problemu. Tak jak opisano na stronie supportu Instagrama, wystarczy przytrzymać przycisk wysyłania i wybrać odpowiednią datę i godzinę wysłania wiadomości.

Źródło: the Verge