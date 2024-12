Instagram przedstawia nową funkcję. Zachwyci wielu użytkowników

Testowe rolki na Instagramie. Ta funkcja ma zachęcać twórców do eksperymentowania

"Rolki testowe" (ang. Trial Reels) to nowa funkcja Instagrama, której celem jest zachęcenie twórców do eksperymentowania z nowymi pomysłami i częstszym postowaniem treści bez obawy o to, że stracą obserwujących. Założenie jest takie, by nie odpychać obecnej bazy fanów nowymi pomysłami i testowymi treściami - dlatego będą one trafiać do tych, którzy nas jeszcze nie obserwują. Tamtejsze statystyki mają z założenia pomóc zorientować się jaki rodzaj tworzonych przez nas treści podoba się użytkownikom, a jaki... wręcz przeciwnie.

Co ważne: jeżeli coś "chwyci" i zostanie dobrze przyjęte przez użytkowników, twórcy treści mogą podzielić się materiałem ze swoimi obserwującymi. To daje ogromne pole do popisu i faktycznie może zachęcić do eksperymentowania. Dotychczas bowiem wielu twórców - zwłaszcza co bardziej popularnych, z wierną grupą odbiorców, była dość sceptycznie nastawiona do próbowania nowych rzeczy w obawie, że zniechęcą do siebie wiernych obserwatorów. Nowa funkcja pozwoli ominąć ten problem i działać mimo tych obaw. Co więcej: wszystkie opublikowane w formie testowej rolki nie trafią ani na nasz profil, ani do listy naszej rolek. Stanie się tak dopiero w chwili, gdy zostaną one opublikowane dla wszystkich.

Nowa funkcja z rolkami testowymi trafia już do pierwszych twórców. Czy się przyjmie i faktycznie zachęci ich do większego eksperymentowania? Okaże się już niebawem.