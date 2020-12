Ponad 40 filmów i seriali wkrótce zniknie z Netfliksa. Zaplanujcie seanse

Swoją wyliczankę otworzę najlepszą, w mojej ocenie, odsłoną „Mission Impossible: Fallout”, która będzie dostępna na Netflix tylko do końca tego tygodnia. To naprawdę zaskakujące, że po tylu filmach scenarzyści, reżyserzy oraz Tom Cruise są w stanie stworzyć produkcję, która przebije poprzednie, a jednocześnie będzie w czołówce filmów akcji ostatnich lat. Seria cieszy się ogromną popularnością, w drodze są kolejne dwie części, dlatego korzystając z okazji zdecydowanie warto zobaczyć wciąż najnowsze „Mission Impossible”.

Netflix dość szybko pozbędzie się też dwóch komedii: „Godziny szczytu 2” oraz „Showtime”. Pierwsza z nich jest częścią udanej trylogii komedii z Jackiem Chanem i Chrisem Tuckerem. Do dziś pamiętam pierwszy seans wszystkich filmów i to, jak świetnie się bawiłem. Są to tytuły z pogranicza lat 90. poprzedniego wieku i lat 2000, więc mają swój charakterystyczny klimat. Oprócz tego, Netflix pozbędzie się najnowszej części „Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda”,w której po raz ostatni zobaczyliśmy Johnny’ego Deppa jako Grindelwald – zastąpi go Mads Mikkelsen.

W swoim zestawieniu nie mógłbym pominąć jednego z najpopularniejszych seriali na całym świecie, czyli „Teoria wielkiego podrywu”, który od dłuższego czasu był dostępny na Netfliksie. To jeden z najlepszych sitcomów, nie tylko ostatnich lat, choć trzeba przyznać, że ostatnie sezony nieco straciły urok, przez co i ja nie oglądałem go tak często, jak wcześniej. W pełni rozumiem potrzebę rozwijania bohaterów i to, że nie mogą pozostać tacy sami na przestrzeni 10 sezonów, ale nie wszystkie wprowadzone zmiany przypadły mi do gustu.

Ze względu na pozytywne reakcje na ostatni sezon i finał prawdopodobnie wrócę do serialu i obejrzę go do końca. Czy zdążę przed 30 grudnia? Mało prawdopodobne, więc mam nadzieję, że serial „Teoria wielkiego podrywu” szybko wróci na Netflix albo serwis przedłuży kontrakt i serial wcale nie zniknie z oferty. Zwolennicy specyficznego humoru na pewno nie będą zadowoleni z planów usunięcia „The Peep Show”, ale czas macie do końca grudnia.

Filmy i seriale usuwane z Netfliksa – grudzień 2020

The Secret Sekret 2006 06 gru 2020 Lagaan: Once Upon a Time in India Lagaan: Dawno temu w Indiach 2001 07 gru 2020 Jaane Tu… Ya Jaane Na Jaane Tu… Ya Jaane Na 2008 07 gru 2020 PEEPLI [Live] PEEPLI [Live] 2010 07 gru 2020 Like Stars on Earth Gwiazdy na ziemi 2007 07 gru 2020 Dhobi Ghat Dhobi Ghat 2010 07 gru 2020 Austin Powers in Goldmember Austin Powers i Złoty Członek 2002 09 gru 2020 Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay Harold i Kumar uciekają z Guantanamo 2008 09 gru 2020 Pay It Forward Podaj dalej 2000 09 gru 2020 Rush Hour 2 Godziny szczytu 2 2001 09 gru 2020 Showtime Showtime 2002 09 gru 2020 A Scanner Darkly Przez ciemne zwierciadło 2006 09 gru 2020 The Lego Movie LEGO Przygoda 2014 09 gru 2020 A Man Apart Odwet 2003 09 gru 2020 Lolita Lolita 1962 09 gru 2020 Ooops! Noah is Gone… Ups! Arka odpłynęła 2015 11 gru 2020 Mission: Impossible – Fallout Mission: Impossible – Fallout 2018 11 gru 2020 Black Mountain Side Pod mroczną górą 2014 11 gru 2020 Killers Pan i Pani Kiler 2010 11 gru 2020 The Little Prince Mały Książę 2015 11 gru 2020 Hotel Transylvania 3: Summer Vacation Hotel Transylwania 3 2018 11 gru 2020 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda 2018 12 gru 2020 Reggie Yates Outside Man Reggie Yates Outside Man 2017 14 gru 2020 Chasing Monsters Chasing Monsters 2016 14 gru 2020 Shtisel Shtisel 2013 14 gru 2020 Pee-wee’s Playhouse Pee-wee’s Playhouse 1986 17 gru 2020 Towies Towies 2016 27 gru 2020 Conan Without Borders Conan bez granic 2018 30 gru 2020 The Big Bang Theory Teoria wielkiego podrywu 2007 30 gru 2020 The Fresh Prince of Bel-Air Bajer z Bel-Air 1995 30 gru 2020 Meitantei Conan Detektyw Conan 1996 31 gru 2020 Julius Jr. Juliusz Junior 2013 31 gru 2020 Grand Hotel Grand Hotel 2011 31 gru 2020 Gossip Girl Plotkara 2007 31 gru 2020 Knights of Sidonia Knights of Sidonia 2014 31 gru 2020 Strange Empire Strange Empire 2014 31 gru 2020 Shameless Shameless 2004 31 gru 2020 Wanda and the Alien Wanda i Zielony Ludek 2014 31 gru 2020 The Inbetweeners The Inbetweeners 2008 31 gru 2020 The American West The American West 2016 31 gru 2020 Peep Show Peep Show 2003 31 gru 2020

Źródło: Upflix.pl