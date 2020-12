Serial animowany trafi na platformę w przyszłym roku, ale data premiery nie została ściśle określona. Będzie to oczywiście animacja 2D, co na pewno ucieszy nie tylko fanów komiksu, ale także tych, którzy nie przepadają za nowoczesnymi rozwiązaniami. Te bowiem przyspieszają prace nad tworzeniem nowych animacji 3D, ale mając taki materiał źródłowy decyzja nie mogła być inna. „Kajko i kokosz” po prostu zasługują na takie traktowanie.

Sławomir Kiełbus, autor projektów postaci komentuje prace nad animacją:

Przy pracy nad komiksem jak i przy projektowaniu postaci do serialu nadrzędnym celem jest dla mnie zawsze odzwierciedlenie ducha twórczości Christy. Chyba nie jest to dla mnie trudne, bo przesiąkłem tym duchem już w dzieciństwie. Wychowałem się na tych komiksach. Rysując zachowuję szacunek dla oryginału, ale unikam ślepego naśladowania stylu. Projektowanie postaci do serii jest zgoła inne niż praca nad ilustracją. W ruchomym obrazie wszelkie niedociągnięcia powstałe na tak wczesnym etapie przekładają się na jakość animacji i odbiór serialu przez widzów. Praca nad designem postaci jest też o wiele bardziej rozbudowana – konieczne było rozrysowanie pełnych obrotów postaci, widoków w perspektywie, ekspresji twarzy, charakterystycznych póz bohaterów czy mimiki ust.

O czym opowie serial Kajko i Kokosz?

Wiemy, że na Mikołajki wręcza się drobniejsze prezenty, ale tego prezentu nie uniesiemy do Wigilii. Serial animowany Kajko i Kokosz już w 2021 roku na Netflix ❤️ pic.twitter.com/cBEpTr0xzp — NetflixPL (@NetflixPL) December 6, 2020

Sam serial oczywiście skupi się na przygodach dwójki słowiański wojów, którzy służą kasztelanowi Mirmiłowi. Ich zadaniem jest bronić wioski przed wszystkimi niebezpieczeństwami. Do największych zagrożeń należy oddział Zbójcerzy – rycerzy rozbójników. Herszt Zbójcerzy, Krwawy Hegemon, marzy o zdobyciu Mirmiłowa, a odkąd Kajko i Kokosz przejęli jego jajo, z którego wykluł się smok Miluś, pragnie też osobistej zemsty na parze przyjaciół. Każdy z odcinków będzie odrębną historią.