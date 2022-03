Nie lubimy tych wiadomości, ale chyba zdążyliśmy przywyknąć do rotacji tytułów w serwisach VOD. Comiesięczna opłata nie jest gwarantem dostępności całej oferty i chyba każdem zdarzyło się przegapić niektóre filmy lub seriale, które zniknęły z katalogu zanim udało nam się zorganizować seans. Mnie spotkało to już wiele razy, dlatego z największą uwagę śledzę zapowiedzi usunięcia niektórych produkcji, by później nie mierzyć się z problemem niedostępności danych filmów lub seriali. Bywają bowiem przypadki, gdy usunięty z Netfliksa film lub serial nie jest dostępny nigdzie indziej do obejrzenia - dokładnie tak było z "Elementary", który nie jest oferowany przez żadną inną platformę VOD. Na Netfliksie nie cieszył się on najwyraźniej wystarczającym zainteresowaniem, by platforma nadal opłacała licencję, więc nigdy nie udało mi się zobaczyć serialu do końca.

Netflix zapowiada usuwanie filmów z oferty

Na końcu wpisu znajdziecie listę ponad 30 filmów, które będą znikać z Netfliksa na przestrzeni kwietnia. Platforma opublikowała tę listę na swoim kanale YouTube, co stało się już regularną praktyką, ale wcześniej wcale tak nie było. Netflix nie uprzedzał, poza niektórymi wyjątkami, jakie produkcje będą usuwane z oferty, więc musieliśmy się posiłkować zewnętrznymi narzędziami i stronami, które agregowały dodatkowe informacje przy tytułach. Od pewnego czasu Netflix zmienia podejście i stara się grać w otwarte karty, co na pewno będzie pomocne dla wielu widzów, którzy stale odkładali seans jednego czy drugiego serialu albo filmu.

Wśród oznaczonych do usunięcia tytułów znalazły się takie klasyki, jak "Chłopcy z ferajny" oraz "Cast Away: Poza światem". Znikną też "Tajemniczy ogród", "Wywiad z wampirem" oraz "Big Lebowski". Dla poszukujących przyjemnego, wzruszającego seansu z odrobiną humoru marną informacją będzie plan usunięcia "Kłamca, kłamca" oraz "Terminala". Wśród projektów Davida Finchera po świetnym "The Social Network" miał znaleźć się film o Stevie Jobsie, ale tym razem scenariusz Aarona Sorkina nie skusił sławnego reżysera i po wielu perypetiach za kamerą stanął Danny Boyle. Efekt końcowy nie był tak dobry, ale i tak film należy do grona tych wartych seansu, więc ostrzegam - "Steve Jobs" też zniknie z Netfliksa.

Na liście nie zabrakło również filmów dedykowanych młodszej widowni. Do usunięcia oznaczone są między innymi "Kung Fu Panda", "Jak wytresować smoka", "Film o pszczołach", "Shrek Trzeci" i "Shrek Forever", a także "Jak ukraść Księżyc" oraz "Minionki".

Netflix - usuwane filmy - kwiecień 2022