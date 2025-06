Pomorski Czarodziej 2025 – Rośnie nam nowe pokolenie mistrzów kodowania!

Pomorski Czarodziej 2025 – finał konkursu programistycznego

Za nami kolejna edycja Pomorskiego Czarodzieja – konkursu, który każdego roku inspiruje uczniów szkół podstawowych do odkrywania świata programowania. Tegoroczny finał, który odbył się 30 maja w siedzibie firmy Intel w Gdańsku, udowodnił, że wśród młodych Pomorzan nie brakuje przyszłych mistrzów algorytmicznego myślenia.

W wydarzeniu wzięło udział 70 uczestników z 7 szkół podstawowych z województwa pomorskiego. Finał był nie tylko okazją do wyłonienia najlepszych młodych programistów, ale też do świętowania ich zaangażowania, pomysłowości i odwagi w podejmowaniu technologicznych wyzwań.

Zwycięzcy tegorocznej edycji

W kategorii klas 4–6 triumfował Jan Jaroni ze Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdyni, a za nim uplasowali się Bruno Potrykus i Michał Makurath ze Szkoły Podstawowej w Kielnie. W starszej kategorii (klasy 7–8) zwyciężył Piotr Danecki (również SP nr 47 w Gdyni), a kolejne miejsca zajęli Wojciech Kasperek i Piotr Krzesiński z Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumii.

Platforma, która rozwija i inspiruje

Pomorski Czarodziej to nie tylko jednodniowe zmagania – to cały ekosystem edukacyjny, który pomaga dzieciom rozwijać umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Kluczowym elementem przedsięwzięcia jest platforma edukacyjna pomorskiczarodziej.pl, oferująca kolorowy edytor Pythona online i zestawy zadań z poprzednich edycji konkursu. Uczniowie mogą dzięki niej uczyć się we własnym tempie, eksperymentować z kodem i rozwijać swoją kreatywność.

Technologiczna pasja, która łączy pokolenia

Inicjatywa nie mogłaby działać bez wolontariuszy – pracowników firmy Intel, którzy od lat poświęcają swój czas, by dzielić się wiedzą i pasją.

Pomorski Czarodziej to nie tylko konkurs – to inicjatywa, która buduje społeczność pasjonatów technologii i wspiera rozwój kompetencji przyszłości wśród uczniów szkół podstawowych. W dobie cyfryzacji i szybkich zmian technologicznych takie działania są nieocenione. Projekt ten nie byłby jednak możliwy do zrealizowania, gdyby nie wolontariusze z firmy Intel. To dzięki inicjatywie naszego wieloletniego pracownika – Marcina Kolasińskiego i grupy pasjonatów, jego współpracowników, możliwe jest nieprzerwane działanie oraz rozwój konkursu Pomorski Czarodziej. Ich praca na rzecz lokalnej społeczności oraz dobrowolne wsparcie edukacji młodego pokolenia zasługują na najwyższe uznanie. Jestem im ogromnie wdzięczny za poświęcony czas, wiedzę i serce, które wkładają w tę inicjatywę – mówi Krzysztof Jurczyk, Dyrektor Operacyjny, Intel.

Plany na przyszłość

Organizatorzy nie zamierzają zwalniać tempa. Już teraz zapowiadają kolejną edycję i zapraszają szkoły z całego regionu do udziału. Celem jest dotarcie do jeszcze większej liczby dzieci, które być może po raz pierwszy zetkną się z programowaniem i zakochają się w nim na dobre.

Pomorski Czarodziej to dowód na to, że technologia może inspirować, edukować i łączyć. A wszystko zaczyna się od jednej linii kodu i od ludzi, którzy wierzą, że warto ją napisać razem z dziećmi.

Więcej informacji o konkursie i platformie edukacyjnej znajdziecie na stronie: pomorskiczarodziej.pl.

