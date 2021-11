Właściwa nazwa tego urządzenia to wideobar, ale nie sądzę, by komukolwiek coś ona mówiła. Dopiero po zapoznaniu się ze specyfikacją Poly Studio P15 w pełni zrozumiemy definicję takiego akcesorium - to kamerka internetowa, mikrofon i głośnik w jednym. Całość ma schludny wygląd, choć jest dosyć ciężkie. To, co Was od razu zaskoczy, to zewnętrzny zasilacz podłączany do klasycznego gniazdka - tak, Poly Studio P15 jest zasilane w tradycyjny sposób, a nie ze złącza USB. Dzięki temu pojawiają się jednak dodatkowe możliwości, bo wideobar odbierze nam jeden slot USB w komputerze (podłączamy za pomocą portu USB-C), ale zaoferuje w zamian dwa klasyczne USB-A, gdybyśmy potrzebowali ich do podłączenia innych urządzeń peryferyjnych do komputera.

Wideobar Poly Studio P15 - jak zamontować

Poly Studio P15 można zamontować na prawie monitorze - chyba tylko te najsmuklejsze będą dla niego problematyczne. W moim w przypadku obyło się bez kłopotów - podstawka pozwala regulować stopień wychylenia uchwytu, więc całość zamontujemy dość stabilnie. Po podłączeniu należy zainstalować aplikację od producenta, wybrać właściwe źródła/wyjścia dźwięku oraz wideo. Zalecam całkowicie wyłączyć ew. wbudowaną kamerkę w laptopie w Menedżerze urządzeń, by uniknąć pomyłek i kłopotów z przełączaniem źródła.

Poly Studio P15 - możliwości techniczne

Kamerka działa w trzech rozdzielczościach - Ultra HD (4K 16:9, 2160p, ale tylko na złączu USB 3.0), Full HD (1080p), HD (720p), a przekątna widzenia wynosi 90 stopni. Poly Studio P15 oferuje funkcję autokadrowania i zoom 4x. W aplikacji zdecydujemy, czy będzie działać i jak się zachowuje. Może płynnie zbliżać na naszą twarz albo przechodzić pomiędzy zbliżeniami skokowo. Można też ręcznie wykadrować za pomocą programu Poly Lens Desktop App.

W appce są też inne ustawienia, którymi warto się pobawić, by wyregulować jasność i inne parametry. Pamiętajcie, że gdy aplikacja korzysta z kamerki, inne programy nie mają do niej dostępu i vice versa. Polu wbudowało kilka technologii dźwiękowych mających na celu poprawić jakość i wyciszyć szumy, a współdziałają one z trzema mikrofonami. Tutaj również warto zajrzeć do ustawień, bo można znacząco zawężyć pole wykrywania dźwięku, by rozmówcy słyszeli tylko nas i żadne inne dźwięki z otoczenia.

Poly Lens Desktop App - koniecznie zainstaluj

Ta ostatnia funkcja jest fantastyczna i pozwala uniknąć wyłapywania przez mikrofony dźwięków współpracowników, innych domowników, remontów u sąsiadów czy odgłosów z ulicy. Zawsze rozmawiałem z najwęższym polem, jeśli wiedziałem, że nie będę się przemieszczał. Gdy tak nie było, zmieniałem ustawienia, a kamera śledziła moje ruchy i starała się wycentrować widok. Działa to z pewnym opóźnieniem i nie jest tak dokładne ani skuteczne, jak się spodziewałem - nie liczcie, że będziecie mogli przemieszczać się po pomieszczeniu, a kadr będzie podążał za Wami.

Chodzi raczej o rzadsze zmiany położenia, a także o uwzględnienie innych osób, jeśli pojawią się w kadrze. Opcja rozmywania tła, dzięki rozpoznawaniu twarzy działa satysfakcjonująco. Nasz głos jest wyraźny i nie aż tak zniekształcony, jak się tego obawiałem. Z głośników wbudowanych w Poly Studio P15 korzystałem sporadycznie, ale sprawdzają się nawet do czegoś więcej, niż tylko rozmowy. W nich są świetne, ale oglądanie YouTube'a czy słuchanie radia też jest przyjemne. Ich możliwości przebijają większość laptopów, ale nie liczcie na to, że wideobar zastąpi Wam samodzielny zestaw audio.

Poly Studio P15 - czy warto?

Kamerkę można zasłonić manualnie za pomocą przesłony, a kamerkę certyfikowały MS Teams oraz Zoom. Cena Poly Studio P15 oscyluje w granicach 2700 zł (czasem trochę mniej), ale aktualną kwotę musicie sprawdzać samodzielnie, ponieważ wideobar pojawia się i znika w ofertach oraz promocjach. Czy zapłaciłbym tyle pieniędzy za Poly Studio P15? Gdybym kilka razy w tygodniu przeprowadzał rozmowy wideo w pracy i osobiste, to byłbym skłonny wydać taką kwotę na kompletny, wszechstronny i uniwersalny zestaw kamerki, mikrofonów i głośników, bo sprawdza się on bardzo dobrze i można na nim polegać. Przeniesienie do innego stanowiska, komputera nie jest problemem, więc z kamerki mogą korzystać też inni. Jeśli jednak nie bazujecie na wideorozmowach w pracy oraz życiu prywatnym, to zdecydowanie będzie to przerost formy nad treścią, ponieważ na rynku jest już wiele tańszych i mniejszych rozwiązań.