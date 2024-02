Polskie samorządy odporne na cyberzagrożenia? Wydadzą ponad miliard złotych

W obliczu wojny za naszą wschodnią granicą – nie tylko tej zbrojnej, ale także w przestrzeni wirtualnej – dynamicznego rozwoju technologii, ataków hakerskich i coraz skuteczniejszych metod socjotechnicznych, polskie samorządy terytorialne stoją przed masą wyzwań i niebezpieczeństw, na które trzeba przygotować się nie tylko skutecznymi zabezpieczeniami komputerowymi, ale także odpowiednim przeszkoleniem pracowników administracji. Ministerstwo Cyfryzacji realizuje więc pierwsze postulaty projektu Cyberbezpieczny Samorząd, w ramach którego jednostki samorządów mogą liczyć na spory zastrzyk pieniędzy.

Cel? Zwiększenie cyfrowego bezpieczeństwa polskich samorządów

W 2020 roku zespół CSIRT NASK przeprowadził badania podatności stron internetowych na ataki hakerskie. Działania wykazały błędy i luki, które mogą doprowadzić nie tylko do wycieków danych, ale też potencjalnego paraliżu niektórych instytucji. Z uwagi na to, Ministerstwo Cyfryzacji we wsparciu Centrum Projektów Polska Cyfrowa wykorzystało środki z funduszu europejskiego na rozwój cyfrowy w 2021-2027, by wcielić w życie projekt mający na celu zwiększenie cyfrowego bezpieczeństwa polskich samorządów.

Jak podaje portal WirtualneMedia, we wtorek podpisano pierwszą umową na realizację działań, które w szerszej perspektywie mają wzmocnić odporności systemów IT i OT wykorzystywanych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Samorządy otrzymają prawie 1,5 mld złotych

Szczegóły podejmowanych działań zdradził Minister Cyfryzacji – Krzysztof Gawkowski – na konferencji prasowej w Izabelinie.

„Otwieramy nowy etap dla bezpiecznego i dobrze zarządzanego samorządu, cyberbezpiecznego samorządu. Odpowiedzialność za cyfrową rzeczywistość w jednostkach samorządu to wielkie wyzwanie” – Krzysztof Gawkowski

By sprostać wyzwaniom współczesnych zagrożeń technologicznych, samorządy będą musiały zainwestować nie tylko w sprzęt komputerowy, ale także stosowne oprogramowanie i licencje. Niezbędne są także szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zakup systemów lub usług zarządzania podatnościami. Na te cele przeznaczono prawie 1,5 mld złotych – wnioski o dofinansowanie zostały złożone przez 90 proc. jednostek samorządu terytorialnego. Pierwsza umowa na grant w wysokości 850 tys. zł. została podpisana przez przedstawicieli gminy Izabelin, w której odbywała się konferencja z udziałem Ministerstwa Cyfryzacji.

Jednym z najważniejszych elementów projektu jest zabezpieczenie danych Polek i Polaków w obliczu licznych ataków phishingowych. Sama świadomość zagrożenia jest tutaj kluczowa, dlatego optymizmem naprawa wysoka frekwencja samorządów, chętnych do inwestycji w bezpieczeństwo jednostek.

„Wierzę, że na koniec realizacji tego projektu gmina Izabelin będzie bardziej świadoma i bardziej przygotowana na reagowanie na wszystkie cyberniebezpieczeństwa” – Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin

Do aplikowania o granty w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd upoważnionych jest 2807 jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędy gmin, starostwa powiatowe czy urzędy marszałkowskie. Kwoty wahają się od 200 tys. zł. do 850 tys. zł. w zależności od liczby mieszkańców. Minister Cyfryzacji przekazał, że wszystkie umowy o dotacje zostaną podpisane do wakacji.

Źródło: Depositphotos

O tym, jak ważna jest edukacja Polaków w zakresie cyberbezpieczeństwa, świadczą pojawiające się jak grzyby po deszczu przypadki wyłudzeń, kradzieży i pomyślnie przeprowadzonych ataków phishingowych, których ofiarą padają zwłaszcza osoby w podeszłym wieku. Tylko w tym tygodniu 66-letnia mieszanka Rzeszowa straciła przez naiwność 120 tys. zł. – takich przykładów w ostatnich miesiącach było niestety znacznie więcej.

Stock image from Depositphotos