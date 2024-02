Pepco zaatakowane przez hakerów. Straty liczone w milionach

Grupa Pepco – węgierski właściciel popularnej w Polsce sieci sklepów z akcesoriami domowymi – została zaatakowana przez nieznanych sprawców. Spółka straciła ogromne pieniądze, a szczegóły sprawy wciąż są analizowane.

Firma wciąż bada sprawę, ale rokowania nie są optymistyczne

Phishing to jedna z najczęstszych form ataku na duże przedsiębiorstwa. Według licznych źródeł to właśnie tę metodę obrali cyberprzestępcy, którzy doprowadzili do wyprowadzenia ogromnej ilości pieniędzy od węgierskiej spółki, stojącej za siecią sklepów Pepco.

Źródło: Depositphotos

O incydencie wciąż niewiele wiadomo, bo firma dalej bada sprawę we wsparciu policji oraz instytucji bankowych, przeprowadzane są także liczne kontrole bezpieczeństwa systemów. Pewne jest jednak to, że Grupa Pepco straciła w ataku ok. 15,5 mln euro, a specjaliści od cyberbezpieczeństwa i organy ścigania nie mają pewności, czy pieniądze uda się odzyskać – rozpatrywany jest najgorszy scenariusz.

„Grupa podjęła natychmiastowe kroki, by wyjaśnić i odpowiednio zareagować na ten incydent, a przy tym zapewnić bezpieczeństwo systemów IT całej Grupy, jak również wewnętrznego nadzoru finansowego. Podjęto również dodatkowe działania mające na celu przetestowanie i ulepszenie obecnych zasad i procedur” – fragment wydanego komunikatu

Na ten moment można założyć, że w wyniku ataku prawdopodobnie nie ucierpią klienci, bo według podanych informacji nie doszło do wycieku danych i naruszenia prywatności zarówno konsumentów, jak i pracowników.

Strata ponad 15 milionów – choć jest to kwota niewątpliwie imponująca – nie wpłynie też na płynność finansową spółki. Grupa Pepco ma utrzymywać bilans finansowy na poziomie ponad 400 mln euro.

