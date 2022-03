5 mln złotych dla dzieci z Ukrainy od Grupy Polsat Plus i Fundacji Polsat

Fundacja Polsat od początku swojej działalności, czyli od 8 grudnia 1996 r., stara się docierać z pomocą tam, gdzie jej najbardziej brakuje. W aktualnej sytuacji w Ukrainie, która została zaatakowana przez Rosję, fundacja postanowiła uruchomić dedykowane konto, umożliwiając w ten sposób szansę na wsparcie finansowe wszystkim osobom chętnym do niesienia pomocy.

Środki pozyskane ze zbiorki przeznaczone zostaną przede wszystkim na ciepłe posiłki, ubrania, koce oraz artykuły higieniczne i podstawowe środki medyczne oraz czystą wodę. Datki pozwolą także na zapewnienie ukraińskim dzieciom i ich opiekunom m.in. bezpieczne schronienie. Fundacja Polsat planuje także zorganizowanie wsparcia psychologicznego, udostępnienie opieki pediatrycznej oraz uruchamianie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy. Rusza zbiórka dla najmłodszych świadków wojny w Ukrainie

Do inicjatywy „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” dołączają także inne spółki z Grupy Zygmunta Solorza. Chodzi przede wszystkim o Telewizję Polsat, sieć Plus, platformę Polsat Box, Netia oraz ZE PAK. Na start przekażą one 5 milionów złotych w ramach zbiórki, którą będzie prowadziła Fundacja Polsat. Fundacja zachęca wszystkich zainteresowanych do przekazywania datków drogą elektroniczną. Konto jest ogólnodostępne i może je zasilić każdy. Środki można wpłacać na rachunek o numerze:

96 1140 0039 0000 4504 9100 2004 z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy”

Pieniądze można też przekazać z wykorzystaniem BLIKa na telefon pod numer 885 219 256 lub wysyłając wiadomość SMS o treści POMOC na numer 7531 (opłata 6,15 zł za SMS).

Więcej informacji znajdziecie na stronach Fundacji Polsat, pod adresem www.fundacjapolsat.pl