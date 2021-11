Przegląd seriali premium od Polsat Box Go. Co warto obejrzeć na nowej platformie VOD?

Z każdym rokiem przybywa na rynku seriali. Jednak w oceanie tytułów coraz trudniej wyłowić te, którym warto poświęcić uwagę. W ostatnich tygodniach miałem przyjemność zapoznać się z autorską ofertą Polsat Box GO. Seriale premium, które można znaleźć na platformie, to prawdziwa uczta. Polacy coraz częściej udowadniają, że nie mamy się czego wstydzić - i regularnie serwują wysokiej jakości produkcje, które przykuwają do ekranu na długie godziny. Trzymające w napięciu od początku do końca i zrealizowane z rozmachem. Oto najnowsze serie, które trafiły na platformę Polsat Box Go.

Osaczony

Osaczony to niewątpliwie jeden z najważniejszych seriali premium dostępnych na platformie Polsat Box Go. Produkcja budziła sporo emocji już od pierwszych zapowiedzi, a oczekiwania związane z pierwszą produkcją premium były duże. Kryminalna opowieść o niewielkiej społeczności, w której dochodzi do morderstwa sześcioletniego Tomka. Jego ciało zostało odnalezione przez jednego z najbliższych sąsiadów - Michała (w tej roli Leszek Lichota). Ta chwila okazuje się być dla niego początkiem ciągnącego się w nieskończoność koszmaru. Nim jeszcze sprawa trafi do sądu, nim zostaną zebrane jakiekolwiek dowody, nim śledztwo dobiegnie końca - wyrok zostaje wydany. Okoliczna społeczność, media i internauci wiedzą swoje, zamieniając życie rodziny oskarżonego w koszmar. Michał jednak postanawia się bronić i na własną rękę znaleźć osobę odpowiedzialną za morderstwo jego sąsiada. Po drodze odkrywa wiele mrocznych sekretów, które miały nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Walczy o sprawiedliwość i oczyszczenie swojego imienia do samego końca, a każdy kolejny odcinek wydaje się jeszcze bardziej gmatwać całą historię, która na pierwszy rzut oka może wydawać się błaha i prosta. Ale Osaczony co rusz udowadnia, że pozory mylą.

Cień

Osaczony nie jest jedyną kryminalną serią dostępną wyłącznie na platformie Polsat Box Go. Cień to również mroczna opowieść, pełna kryminalnych zawiłości, tym razem jednak podchodząca do tematu w nieco inny sposób. Bo kolejne odcinki przynoszą nowe sprawy (i ich rozwiązania), a nie skupiają się na jednej opowieści której tajniki poznajemy przez całą serię.

Głównym bohaterem jest tu tytułowy Cień - były policjant, który nie mogąc dłużej znieść tego, jak nieudolny jest system w którym przyszło mu pracować, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i samemu wymierzać sprawiedliwość tam, gdzie system prawny nie domaga. Trzynastoodcinkowa seria o mrocznym mścicielu (w tej roli Krystian Wieczorek) to kilkanaście kryminalnych historii, w których stale przeplatają się ścieżki policji i cichego bohatera. Jego celem jest zadośćuczynienie ofiarom i pomoc tam, gdzie policja po prostu działa zbyt wolno i/lub nieudolnie. Poza tym że Cień stale pomaga i na własną rękę rozwiązuje sprawy i wymierza sprawiedliwość, nieustannie też musi uważać na depczących mu po piętach śledczych, którzy za wszelką cenę chcą dowiedzieć się kim jest plączący im się pod nogami jegomość. Edyta Wójcik (w tej roli Dagmara Bąk) i jej partner Mikołaj Małecki (w tej roli Krzysztof Kwiatkowski) cały czas walczą o sprawiedliwość.

Oprawcy i ofiary w Cieniu to postacie, które widz zapamiętuje na długo. Są charakterystyczni, bezczelni, nadużywają swojej władzy i wierzą, że wszystko co robią ujdzie im na sucho. Dlatego dobrze, że jest ktoś, kto nie boi się wymierzyć sprawiedliwości na własną rękę - bo nie ma nic do stracenia.

Mecenas Porada

Wcześniej było o mrocznych seriach, które trzymają w napięciu. Ale Polsat Box Go ma do zaoferowania także serial w innym klimacie. Dwunastoodcinkowa opowieść o prawniczce, tytułowej Kasi Poradzie (w tej roli Aleksandra Domańska), która tuż po skończeniu studiów i zrobieniu aplikacji znajduje się na życiowym zakręcie. Mimo że świat na każdym kroku daje jej w kość, nie poddaje się — i wspierana przez przyjaciół otwiera... własny biznes z poradami prawnymi. Dzięki nietypowemu miejscu w którym zostało otwarte (jeden z boksów w centrum handlowym), przyciąga klientów z wyjątkowo szalonymi i zawirowanymi sprawami. Mecenas Porada to serial, którego scenarzyści idealnie przeplatają komedię, wątki kryminalne z dramatycznymi opowieściami. A cała ekipa bohaterów jest taka, że po prostu nie da się jej nie lubić. Szalona, uśmiechnięta, gotowa stawić czoła największym przeciwnościom. Sporo blasku i radości — w sam raz na tę smutno-jesienną aurę i długie wieczory!

Jako że seriale premium odgrywają coraz większą rolę w serwisach VOD, bo to właśnie one wyjątkowo kuszą widzów - ich oferta stale się powiększa. Poza Osaczonym, Cieniem i Mecenas Poradą w usłudze już teraz znaleźć można dwa trzymające w napięciu, cieszące się fantastycznymi recenzjami serie Rysa oraz Układ!

Ile kosztuje dostęp do seriali premium od Polsat Box Go?

O tym, co różni Polsat Go od Polsat Box Go już prawdopodobnie wiecie. Ta druga platforma oferuje dostęp do treści płatnych, niedostępnych nigdzie indziej — no bo właśnie, żadnego ze wspomnianych seriali nie można obejrzeć ani na antenie telewizji Polsat, ani na żadnym innym VOD. Pytanie, które stale się pojawia w przypadku nowych platform brzmi: ile to właściwie kosztuje? Za 30-dniowy pakiet Polsat Box Go Premium z serialami i filmami premium zapłacicie 30 złotych. Ale koniecznie przejrzyjcie ofertę filmową i serialową - bo fantastycznych treści tam nie brakuje, a wspomniane seriale premium przygotowywane na wyłączność usługi to taka kropka nad i.

