Pierwsze kilka lat działalności Netfliksa w Polsce nie upłynęło jednak pod znakiem polskości usługi pod względem oferty. Polskich filmów i seriali było tam jak na lekarstwo, a pojedyncze tytuły wcale nie zachęcały do seansu. Lokalni gracze, jak HBO, CANAL+, Player czy Ipla znacznie lepiej radzili sobie na tym polu, natomiast Netfliksa można było potraktować jako okno na świat. Oczywiście, że w polskich usługach (głównie HBO GO) nie brakowało zagranicznych produkcji, ale nie były one ich domeną. Netflix ściągnął do Polski przede wszystkim zagraniczne produkcje, w tym własne oryginalne serie, jak „House of Cards”, „Orange is the New Black”, „Bloodline”, „Marco Polo”, „Daredevil” i „Narcos”. Wtedy chyba nikt nie sądził, że w 2020 roku prym w rankingach w takim serwisie będą wiodły polskie filmy.

Polski hit „365 dni” zdominował zagranicznego Netfliksa. Nie wiem czy mam się śmiać czy płakać

I oczywiście nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że taka lokalna działalność Netfliksa zaczyna w mojej ocenie przyćmiewać inne, skuteczne do tej pory działania w sprowadzaniu nad Wisłę naprawdę fajnych seriali i filmów z innych krajów. Takie premiery były jego domeną i choć konkurencja na rynku tylko rośnie, to w życiu bym nie przypuszczał, że w kilka lat po debiucie w Polsce serwis dostępny w 190 krajach będzie dążył do zaspokajania tak podstawowych potrzeb polskich widzów.

Netflix rośnie dzięki takim filmom, ale przywykłem do czegoś innego