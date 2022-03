Wytyczne te dotyczą wyprzedzających działań, które mają na celu maksymalne zminimalizowanie skutków takiego cyberataku. Ataki DDoS polegają na zalewaniu danej witryny lub systemu komputerowego przez wiele systemów, aż do chwili, kiedy osiągnie limit użytkowników bądź zapełni wszystkie wolne zasoby, przez co uniemożliwia normalne działanie.

Kolejne informacje napływające do instytucji odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo sprawiły, że wczoraj (tj. 23 marca 2022 roku) do instytucji administracji państwowej i operatorów infrastruktury krytycznej została przekazana rekomendacja dotycząca wdrożenia zablokowania ruchu z wybranych krajów.

Chociaż na stronie GOV nie zostało to oficjalnie napisane, to możemy wszyscy się domyślić, że chodzi o Rosję. Nie są to domysły przypadkowe, bowiem informowaliśmy w lutym, że nasz kraj stał się ofiarą cyberataków ze strony Rosji. Pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa poinformował, że w ciągu jednego dnia Polska otrzymała 27 tysięcy złośliwych wiadomości, kierowanych głównie do operatorów infrastruktury krytycznej oraz odbiorców rządowych. Na szczęście, wszystkie instytucje były przygotowane na zwiększone zagrożenie w cyberprzestrzeni i wszystkie ataki zostały skutecznie odparte.

Blokada powinna obowiązywać do 27 marca, jednak rząd poinformował, że jeżeli pojawi się potrzeba, to może zostać wydłużona. W przypadku, gdyby te blokady okazały się niewystarczające, rząd nie wyklucza kolejnych działań obronnych, w tym zablokowania całego ruchu pochodzącego spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

