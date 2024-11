„Polski Revolut” z dożywotnią promocją. Tak tanio nigdy nie było

Jeśli jeszcze nie masz konta w ZEN, to właśnie nadarzyła się idealna okazja do wypróbowania polskiej aplikacji. Za 10 zł miesięcznie otrzymujmy mnóstwo przydatnych opcji.

Revolut zna chyba każdy, ale nie wszyscy słyszeli o polskiej alternatywie aplikacji fintechowej, czyli ZEN – nawet pomimo faktu, że firma funkcjonuje już od kilku dobrych lat. Zasada działania jest taka sama – to prosta apka do bankowości mobilnej oferująca kilka ciekawych rozwiązań, których w Revolut nie znajdziecie. To idealny moment na zapoznanie się z ZEN, bo niedawno wystartowała specjalna promocja, która daje dostęp do rozszerzonego pakietu usług za gorsze.

ZEN – co to jest?

ZEN to nic innego jak aplikacja do zarządzania finansami, będąca ciekawą alternatywą dla klasycznego konta bankowego. Fintech jest zarejestrowany na Litwie, ale umożliwia dostęp do polskiego IBAN. Jednym z twórców aplikacji jest Dawid Rożek, czyli człowiek mający w portfolio między innymi platformę gamingową G2A.

ZEN miał początkowo funkcjonować jak apka stricte biznesowa, ale z czasem jej funkcje zaczęły wykraczać dalece poza ten sektor – dziś jest przydatna nie tylko w zarządzaniu finansami i przy płatnościach zagranicznych, ale też w codziennych zakupach. Powód? Cóż, jest ich kilka:

Natychmiastowe chasbacki z wielu sklepów (Adidas, Allegro, CCC, Empik)

Przedłużona gwarancja na elektronikę kupioną przy pomocy karty Zen (na terenie UE)

ZEN Care – pomoc z wadliwymi transakcjami i problematycznymi sprzedawcami

Strefa Nagród – system punktów za płatności, które można wykorzystywać do odzyskiwania pieniędzy z poprzednich transakcji.

ZEN dodatkowo oferuje prosty system wymiany walut po kursach międzynarodowych, a także możliwość wygenerowania cyfrowej karty płatniczej, zgodnej z Apple Pay i Google Pay.

Najdroższy plan za niespełna 10 zł – dożywotnio

Obecnie oferta ZEN skupia się na czterech planach: Free, Gold, Platinium i Pro. Tak się składa, że właśnie teraz możecie wykupić plan Pro w specjalnej promocji za 9,99 zł. Już tłumaczę, dlaczego warto to rozważyć.

Plan Free w ZEN nie jest szczególnie atrakcyjny. To jedna wirtualna karta Apple Pay i Google Pay, ograniczone cashbacki, konto wielowalutowe (28 walut) oraz darmowe płatności kartą na całym świecie – to w zasadzie tyle z ciekawszych benefitów.

Plan Pro to zupełnie inna bajka. Wykupując go zyskujemy dostęp do

3 wirtualnych i 2 fizycznych kart

Konta wielowalutowego (28 walut)

Darmowych płatności kartą na całym świecie

Darmowych wypłat z bankomatów na całym świecie (do 3600 zł)

Wymiany walut po najlepszych kursach (min. 0.10%)

Darmowych przelewów wewnętrznych/lokalnych/SEPA (in/out)

Dwuletniej przedłużonej gwarancji na elektronikę (do 5 tys. euro)

Strefy nagród

Systemu odłamków (punków za wykonywanie płatności)

Dotychczas standardowa cena najdroższego planu wynosiła 30 zł miesięcznie. Teraz możecie wykupić opcję Pro za 9,99 zł bez żadnych kruczków – wystarczy zrobić to do końca roku. Miesięczna opłata pozostanie z Wami już na zawsze – ZEN gwarantuje bowiem możliwość nielimitowanego korzystania z promocyjnej oferty.

Promocja kierowana jest zarówno do nowych, jak i aktualnych użytkowników. To szczególnie ciekawa propozycja dla osób, które kupują dużo elektroniki. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyda się dodatkowa gwarancja – ZEN Pro zabezpiecza Wasz sprzęt o wartości ok. 20 tys. zł na dwa lata.