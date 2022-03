Polski dla Ukraińców w Duolingo? Podpisz petycję i pomóż uchodźcom

Duolingo to jedna z najpopularniejszych platform do nauki języków obcych. Internauci zachęcają platformę do uruchomienia kursów języka polskiego dla Ukraińców.

W zeszłym tygodniu Duolingo postanowiło zaangażować się w pomoc Ukraińcom. Platforma poinformowała, że przekaże cały przychód z reklam wyświetlanych uczącym się tego języka na rzecz organizacji humanitarnych pomagającym uchodźcom z Ukrainy. Przedstawiciele firmy przekazali, że w ostatnich dniach zaobserwowano ogromny wzrost zainteresowania w nauce ukraińskiego - także w Polsce. Jak podają, w naszym kraju przybyło bardzo dużo nowych użytkowników uczących się właśnie tego języka (mowa jest o wzroście na poziomie 1800%).

Ma to oczywiście związek z przybywającymi do Polski obywatelami Ukrainy uciekającymi przed wojną. Na chwilę obecną na stronach Duolingo widnieje informacja, że uczących się tego języka jest 731 tys. aktywnych osób. Jest jednak pewne ograniczenie: nauka ukraińskiego w Duolingo dostępna jest dla osób mówiących po angielsku. Kurs powstał w 2015 r. przy udziale wolontariuszy z Korpusu Pokoju.

Naucz się ukraińskiego, wschodniosłowiańskiego języka uważanego za równie melodyjny jak włoski i francuski. Przetrwał mimo kilku okresów, gdy był zakazany i podarował nam wybitnych pisarzy i piękne pieśni folklorystyczne. Naucz się rozmawiać z serdecznymi mieszkańcami Ukrainy, odkrywając piękno tego kraju i koloryt kultywowanych w nim tradycji.

- można przeczytać na Duolingo. Platforma dodaje, że przychody z reklam oddawane będą organizacjom humanitarnym przynajmniej przez cały najbliższy rok. Duolingo ma być również w kontakcie z ukraińskim Ministerstwem Edukacji i wspólnie dyskutować o dalszych planach. Platforma ma zrezygnować z opłat za przystąpienie do testów z języka angielskiego dla Ukraińców i pracuje nad ukraińską wersją strony. Jednak brakuje na niej dużo ważniejszych rozwiązań - np. ukraińskiego kursu do nauki języka polskiego.

Nauka polskiego dla Ukraińców? Duolingo powinno się w to zaangażować

Tę kwestię podnoszą teraz nasi czytelnicy, którzy skontaktowali się z redakcją z prośbą o nagłośnienie sprawy. Olesia Kastornova i Aleksander Jaworski przygotowali petycję kierowaną do twórców Duolingo. Chcą ich zachęcić do podjęcia decyzji o uruchomieniu kursu języka polskiego dla Ukraińców - po ukraińsku. I choć zadanie wydaje się trudne, to warto o ten kurs zabiegać. A dlaczego petycja? Dotychczasowe próby dotarcia do Duolingo skończyły się na niczym. Platforma nie odpowiada na próby kontaktu - zarówno mailowo, na stronach w mediach społecznościowych i na oficjalnym forum. Również i ja skontaktowałem się wczoraj z przedstawicielami Duolingo. I choć otrzymałem automatyczną informację, że dział PR skontaktuje się ze mną jak najszybciej, do chwili publikacji tego tekstu nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.

Petycja "Zachęćmy Duolingo do stworzenia darmowego kursu języka polskiego dla Ukraińców" jest dostępna w języku polskim, angielskim i ukraińskim:

Inicjatorzy petycji są chętni do pomocy w przygotowaniu tego kursu. Warto jednak zaznaczyć, że Duolingo, choć w przeszłości współpracowało z wolontariuszami pracującymi przy powstawaniu kursów, obecnie tego nie robi. Platforma na swoich stronach podaje, że zamiast wolontariuszy, stawia na współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi i ekspertami ds. języków obcych.