Urządzenie idealne na upały

Źródło: Cecotec

Lato przynosi ze sobą ciepłe dni i długie, słoneczne popołudnia, podczas których nie marzymy o niczym innym niż spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Niestety, wraz z latem przychodzą do nas uciążliwe upały, to właśnie one zmuszają nas do szukania sposobów na ochłodę. Kiedy temperatura za oknem nieubłaganie rośnie, jednym z najlepszych rozwiązań jest ochłodzenie się ulubionym napojem lub deserem.

Hiszpańska marka Cecotec wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Polaków. Dzisiaj ma swoją premierę model Gelacy 1500 Touch, czyli maszynka do lodów, która pozwala na przygotowanie dużej porcji zimnego deseru w zaledwie 30 minut. Polskim dystrybutorem marki Cecotec jest 4cv Mobile. Już dziś bez problemu możemy znaleźć i zakupić na stronach internetowych Gelacy 1500 Touch.

Miłośnicy lodów będą zachwyceni

Źródło: Cecotec

Maszynka Cecotec Gelacy 1500 Touch to urządzenie, które umożliwia przygotowanie ulubionych lodów w czasie zaledwie 30 minut. Wyposażone jest w wydajny silnik o mocy 150 W oraz zbiornik o pojemności 1,5 litra. Został stworzony specjalnie z myślą o osobach przygotowujących duże porcje deseru. Kompresowy system umożliwia wykonywanie czynności bez potrzeby wstępnego zamrażania misek, co jedynie przyspiesza proces tworzenia. Urządzenie posiada ostrze mieszające z wysokiej jakości żywicy acetalowej. Dzięki temu uzyskamy słodki, zimny deser o jednolitej i kremowej konsystencji.

Dotykowy panel sterowania w maszynie sprawia, że korzystanie z niej jest bardzo komfortowe. Urządzenie posiada czytelny wyświetlacz LED, który ułatwia obsługę. Dochodzi do tego również okno kontrolne pozwalające śledzić cały proces przygotowywania lodów.

Co jeszcze warto wspomnieć o Gelacy 1500 Touch? Choćby to, że ma wymiary 38x22x26 cm i waży stosunkowo mało, bo zaledwie 1,7 kg. Urządzenie możemy zakupić w wersji srebrno-czarnej w cenie 1 112 złotych.