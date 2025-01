Polska gotowa na rewolucyjną funkcję Apple – czekamy na to od lat

Pamiętam, jak podczas konferencji zapowiadającej wprowadzenie Apple Pay chwalono Polskę za bardzo dużą dostępność terminali płatniczych w punktach handlowo-usługowych. Samo Apple Pay było dla mnie – i dla setek tysięcy innych użytkowników – rewolucyjnym rozwiązaniem, które wyeliminowało potrzebę noszenia ze sobą portfela i korzystania z fizycznych kart. Apple w 2022 roku dołożyło kolejną cegiełkę do rozwoju tej usługi, wprowadzając Tap to pay, czyli możliwość zamienienia iPhone’a w terminal płatniczy. Niestety pomimo tak dużej popularności płatności mobilnych nad Wisłą, polscy przedsiębiorcy dalej nie mogą korzystać z tej przydatnej funkcji, pomimo tego, że od premiery mijają już 3 lata. Pojawiają się jednak przesłanki, że oczekiwanie może niebawem dobiec końca.

Reklama

Tap to pay już za rogiem? iPhone może niebawem zmienić się w terminal

Serwis Cashless informuje, że działający w Polsce operatorzy płatności, tacy jak eService, PinAppAll i Softpos, przygotowują swoje infrastruktury na wprowadzenie Tam to pay. Co to oznacza dla właścicieli małych i średnich firm? A no to, że być może już niebawem do odbierania płatności kartą będą potrzebowali jedynie iPhone’a. Dzięki Tap to pay sprzedawca nie musi korzystać z dodatkowych urządzeń, takich jak terminal płatniczy, bo smartfon od Apple wykorzystuje technologię NFC, umożliwiającą mu odbieranie płatności zbliżeniowych.

Źródło: Apple

Oczywiście na ten moment nie ma jeszcze oficjalnych informacji na temat potencjalnej daty debiutu Tap to pay w Polsce, ale gotowość operatorów oznacza, że funkcjonalność jest bliżej, niż nam się wydaje. Z pewnością ucieszy to fryzjerów, kosmetyczki, tatuatorów czy drobnych sprzedawców, którzy dzięki takiemu rozwiązaniu będą mogli łatwiej i szybciej rozpocząć działalność.

Źródło obrazka wyróżniającego: Apple