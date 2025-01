Nowe słuchawki od Apple będą mieć wbudowane kamery. Wiadomo już do czego posłużą

Jak wynika z najnowszych informacji, Apple ma pracować nad nową generacją słuchawek AirPods z... wbudowanym systemem kamer. Do czego one w słuchawkach?

Apple nie przestaje zaskakiwać swoich użytkowników pomysłami, które na pierwszy rzut oka niespecjalnie mają ład, skład i sens. Teraz nadeszła kolejna fala plotek, która u wielu zapaliła lampkę ostrzegawczą i pozostawiła po sobie masę pytań. Jak poinformował Marka Gurman na łamach Bloomberga, firma aktywnie pracuje nad możliwością wprowadzenia na rynek swoich flagowych słuchawek AirPods, które zostałyby wyposażone w miniaturowe kamery. Ten przełomowy pomysł może całkowicie zmienić sposób, w jaki korzystamy z popularnych słuchawek. O czym dokładnie mowa, jakie nowe funkcje miałyby w związku z dodatkowymi czujnikami i... jak to w ogóle ma się do słuchawek?

fot. Kamil Świtalski

AirPods z kamerami: Nowa era w technologii wearables

Projekt jest jeszcze w dość wczesnej fazie, dlatego nawet autor biuletyny „Power On” specjalnie się o niej nie rozpisuje. Gurman skoncentrował się raczej ogólnie na wizji przyszłości wearables od Apple. Choć szczegóły dotyczące zastosowania miniaturowych kamer w AirPods pozostają owiane tajemnicą, pierwsze doniesienia sugerują, że nie będą one służyć do robienia zdjęć. Ani kąt, ani ich umiejscowienie, specjalnie temu nie służą. Słuchawki zaś miałyby pozwalać działać sprzętowi jako czujniki podczerwieni. Co to miałoby oznaczać w praktyce?

Technologia ta może zapewnić użytkownikom bardziej zaawansowane doświadczenie dźwięku przestrzennego, co ma okazać się wyjątkowym atutem zwłaszcza dla właścicieli Apple Vision Pro – czyli goglach rozszerzonej rzeczywistości od Apple. Na przykład podczas oglądania filmów z Vision Pro, słuchawki mogłyby dostosowywać dźwięk w zależności od kierunku, w którym użytkownik zwróci głowę. To nie tylko byłoby kolejnym dużym krokiem w temacie rozwoju korzystania z dobrodziejstw przestrzennego dźwięku, ale także wzbogaciłoby sposób ogólnego odbioru treści audiowizualnych.

Co więcej, kamery podczerwieni mogą umożliwić sterowanie urządzeniami za pomocą gestów w powietrzu. Taka funkcjonalność może całkowicie zmienić interakcję z technologią, eliminując potrzebę tradycyjnych przycisków i dotykowych paneli, z których korzystamy obecnie.

fot. Kamil Świtalski

Według jednego z najpopularniejszych analityków wszelkiej maści tematów związanych z Apple, Ming-Chi Kuo, firma planuje rozpocząć masową produkcję AirPods z kamerami na podczerwień w 2026 roku. Te zaawansowane komponenty mają być zbliżone do odbiornika Face ID, który znamy z iPhone'ów.

Air Pods z kamerami na podczerwień: kiedy premiera?

Warto mieć na uwadze, że wciąż poruszamy się w strefie plotek, przecieków i rynkowych analiz. Ale jeżeli specjaliści rynkowi się nie mylą, to nowa generacja słuchawek z kamerami miałaby trafić na rynek nie wcześniej niż w przyszłym roku. Z analiz i przecieków wynika, że Apple chciałoby wprowadzić na rynek słuchawki AirPods z wbudowanym systemem kamer nie w 2026 lub 2027 roku, co pokrywa się w dużej mierze z informacjami o nowym, tańszym, modelu gogli rozszerzonej rzeczywistości kierowanej ku szerszemu gronu odbiorców.