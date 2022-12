Bazą dla historii najnowszego filmu Christophera Nolana jest książka, która jesienią ukazała się w Polsce w nowym wydaniu pt. "Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej". Napisali ją Kai Bird i Martin J. Sherwin, którzy właśnie za ten tytuł otrzymali nagrodę Pulitzera. Gromadzenie informacji zajęło im blisko dwie dekady, ale dzięki temu otrzymaliśmy dogłębną i wnikliwą historię, dzięki której dziś możliwe jest też stworzenie tak pełnego detali filmu. Wiemy, że starszy z braci Nolan za każdym razem stara się wprowadzić w swoich produkcjach coś nowego, dlatego po "Oppenheimerze" możemy spodziewać się co najmniej kilku niespodzianek.

Imponująca gwiazdorska obsada w filmie Oppenheimer

Na pewno jedną z nich jest obsada, jaką udało się zgromadzić reżyserowi. Główną, tytułową rolę powierzono Cillianowi Murphy'emu, z którym Christopher Nolan współpracował już przy "Incepcji" i "Batmanie: Początek". Tym razem bohater aktora nie będzie jednak postacią poboczną, a znajdzie się w centrum wydarzeń, co dla Murphy'ego jest niemały osiągnięciem i zwieńczeniem pewnego okresu w karierze.

Oprócz niego na ekranie zobaczymy całkowicie odmienionego Roberta Downey'a Jr., Emily Blunt, Ramiego Malka, Matta Damona (Leslie Groves), Jacka Quaida, Florence Pugh, Kennetha Branagh, Jasona Clarke'a, Davida Dastmalchiana, Aldena Ehrenreicha, Matthew Modine'a, Dane'a DeHaana, Josha Hartnetta, James'a D'Arcy'ego, Matthiasa Schweighofera, Tony'ego Goldwyna, Olivię Thirlby, Jamesa Remara, Casey'ego Afflecka, Scotta Grimesa, Josha Zuckermana, Gustafa Skarsgårda i Toma Conti. Rzadko wymieniamy tak wielu aktorów zaangażowanych w poszczególne projekty, ale tym razem Nolanowi udało się zebrać na planie naprawdę niesamowity i szeroki skład.

O czym opowiada film Oppenheimer?

Grany przez Murphy'ego Robert Oppenheimer prowadził Projektem Manhattan, w wyniku którego udało się zbudować bombę atomową. Całość finansowana była przez amerykański rząd, a tajny program zapoczątkowano w 1942 roku na polecenie prezydenta Franklina Delano Roosevelta. Działania przyniosły efekt już w 1945 roku, bo 16 lipca na poligonie wojskowym w stanie Nowy Meksyk zdetonowano prawdopodobnie pierwszą bombę atomową w historii ludzkości. Według ostatnich informacji, w filmie zobrazowano wybuch bez użycia efektów CGI, stawiając jedynie na efekty praktyczne.

Oppenheimer - zwiastun i data premiery

"Oppenheimer" jest wyjątkowym projektem także pod innymi względami, ponieważ to pierwszy film, który ukaże się pod szyldem studia Universal Studio, a nie Warner Bros., z którym wcześniej przez wiele lat współpracował Christopher Nolan. Wspólnych działań nie kontynuowano ze względu na różnicę zdań co do dystrybucji filmów - Nolan publicznie krytykował działania Warnera udostępniającego filmy jednocześnie w kinach i na VOD. Muzykę do "Oppenheimera" skomponował natomiast Ludwig Göransson, który był odpowiedzialny za ścieżkę dźwiękową do "Tenet". To kolejny projekt, przy którym Nolan nie współpracuje z Hansem Zimmerem, mimo że wcześniej obydwaj panowie wspólnie pracowali przy "Incepcji", "Interstellar", trylogii "Mrocznego Rycerza" oraz "Dunkierce". Scenariusz do filmu napisał Christopher Nolan, a premierę "Oppenheimera" zaplanowano na 21 lipca 2023 roku.

Zdjęcia: Total Film.