Doczekaliśmy się. Można już recenzować aplikacje Apple w App Store

Oceny gier i aplikacji w App Store potrafią napsuć nerwów ich twórcom równie mocno, co... uskrzydlić ich - i dać dodatkowej siły do działania. Jeżeli chodzi o oprogramowanie po które sięgamy na co dzień, nawet najmniejsza zmiana w interfejsie potrafi zepsuć całe workflow. Frustracji użytkowników nie ma wówczas końca i stale sypią się negatywne opinie - to historia stara jak świat technologii, zawsze tak było i raczej nic się w temacie nie zmieni. Apple jednak udawało się unikać takiego review bombing w swoim własnym sklepie. Jak? Bardzo prosto, po prostu nie było możliwości zostawiania komentarzy.

Aż do teraz.

Można już recenzować aplikacje Apple w ich własnym sklepie

Kilka dni temu umożliwiono użytkownikom pisanie recenzji aplikacji od Apple. Niby nic wielkiego, ale biorąc pod uwagę to jak do tematu podchodziło przez całe lata Apple - na ich standardy to prawdziwa rewolucja. Całe konto dewelopera jest do dyspozycji użytkowników: od pakietu biurowego (Keynote, Numbers, Pages), przez książki, iMovie, TestFlight, Skróty, na Muzyce i Notatkach kończąc. Wbrew temu czego spodziewałem się tam zobaczyć - dramatu nie ma, oceny są... po prostu średnie. Jedni użytkownicy narzekają na irytujące ich funkcje, inni są zachwyceni, a jeszcze inni trochę chwalą, trochę ganią - starając się napisać możliwie jak najbardziej rzetelny komentarz dotyczący oprogramowania. Jak bardzo różne potrafią być opinie najlepiej widać na przykładzie aplikacji Muzyka - popularnego, systemowego, odtwarzacza, w ekosystemie Apple będącego także furtką do ich abonamentu Apple Music.

Myślę, że prawdziwa lawina komentarzy może nadejść po jednej z dużych aktualizacji. Po instalacji iOS 15 udało się tego uniknąć, ale kto wie co będzie gdy nadejdzie nowy macOS Monterey?