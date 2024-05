Nowy dekoder polsat soundbox 4K z Android TV już dostępny. W jakich ofertach?

Parametry tego dekodera robią wrażenie, zresztą niedługo powinniśmy mieć dla Was recenzję tego sprzętu, tymczasem z jego specyfikacją możecie zapoznać się na dedykowanej stronie - polsat soundbox 4K.

Wspomnę tu tylko, że urządzenie to powstało we współpracy z firmą Sagemcom i globalną prestiżową marką audio Bang & Olufsen, dzięki czemu możemy tu liczyć na doskonały dźwięk z wbudowanych czterech głośników, wykorzystujących technologię Dolby Atmos.

Do tego między innymi:

Dekoder ten możemy otrzymać wraz z ofertą telewizji, w jednym z powyższych pakietów. Co istotne, dekoder ten obsługuje zarówno telewizję satelitarną, jak i kablową IPTV, z opcją wygodnego i szybkiego przełączanie pomiędzy nimi.

