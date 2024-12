Święta przed telewizorem? Klienci Polsat Box nie będą się nudzić

Właśnie wystartowała świąteczna promocja na platformach Polsat Box i Netia. Ich abonenci mogą oglądać za darmo odpowiednio 23 i 22 kanały, do których na co dzień dostępu nie mają. Co istotne, z promocji mogą skorzystać zarówno abonenci opłacający ofertę satelitarną, jak i IPTV, internetową czy przez aplikację Polsat Box Go.

Reklama

Darmowe kanały w Polsat Box na święta

W ramach promocji abonenci Polsat Box mogą liczyć na następujące kanały:

13 Ulica,

AMC,

AXN,

AXN Black,

AXN Spin,

AXN White,

BBC First,

E!Entertainment,

Film Cafe,

FX,

Kino Polska,

Kino TV,

Romance TV,

Sci-Fi,

BBC Brit,

BBC Lifestyle,

CBS Reality,

Kino Polska Muzyka,

CBeebies,

Disney Channel,

Disney Junior,

BBC Earth,

National Geographic.

Oglądaj za darmo do 6 stycznia

Opisywana promocja potrwa przez miesiąc, czyli do 6 stycznia włącznie. Dla klientów Polsatu to czas na to, by zdecydować, czy warto skorzystać z wyższego pakietu kanałów, czy pozostać przy obecnym.

Więcej informacji o promocji można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej.