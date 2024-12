Na takie transmisje sportowe czekaliśmy od zawsze

Polsat Box Go wprowadził możliwość wyboru kamery podczas wybranych transmisji sportowych - czy nie na to czekali wszyscy kibice?

Polsat Box Go stale rozwija swoją ofertę dla fanów sportu i tym razem platforma udostępniła nową funkcjonalność w ramach Trybu Pro, który wzbogaca transmisje o interaktywne statystyki. Oprócz znanych już danych o składach, wynikach czy ustawieniu zawodników na boisku, widzowie zyskali możliwość oglądania meczów w opcji wielokamerowej - to coś, o czym wielu kibiców marzyło od dawna, bo to możliwość obserwowania zmaga na boisku na własnych zasadach.

Reklama

Gdy osoby odpowiedzialne za transmisję koncentrują się na mniej interesujących nas zdarzeniach, możliwość wyboru kamery, która uchwyciła te najciekawsze dla nas wydarzenia wydaje się najlepszym wyjściem, ale do tej pory bardzo rzadko można było samemu decydować o czymś takim. Wspomnę, że platforma Player/Max oferuje możliwość zajrzenia do boksu poszczególnych zawodników w parku maszyn w trakcie żużlowego Grand Prix, ale są to osobne streamy, więc musimy przełączać się pomiędzy nimi na jednym urządzeniu lub sięgać po inne, by włączyć dodatkowy widok na osobnym ekranie.

Polsat Box Go - transmisje sportowe z wyborem kamery

Tryb statystyk w Polsat Box Go otrzymał niedawno nowy wygląd i nowe funkcje

Nowa funkcja pozwala śledzić wydarzenia na boisku z różnych perspektyw. Użytkownicy mogą wybierać spośród kilku ujęć kamer rozmieszczonych na stadionie, co daje większą swobodę w odbiorze meczu. Kibice piłki nożnej mogą na przykład śledzić akcję z kamery umieszczonej za bramką, z kolei fani siatkówki mają możliwość podglądania zmagań zawodników bezpośrednio na siatce.

Jeśli pragniemy skupić się na danej formacji, zawodniku lub konkretnych elementach akcji, to taka możliwość będzie czymś naprawdę ekstra, ponieważ do tej pory wszyscy byliśmy skazani na wybory realizatora transmisji, który decydował się na najbardziej uniwersalne i wszechstronne kadry, które pozwolą śledzić spotkania w jak najszerszej perspektywie.

Warto zaznaczyć, że opcja wielokamerowa jest na razie dostępna tylko w aplikacji Polsat Box Go na urządzeniach mobilnych z systemami iOS i Android - to w tym momencie największa wada nowego rozwiązania, ponieważ chyba większość kibiców woli śledzić ulubione dyscypliny na jak największych ekranach, ale jak zapewnia Polsat Box Go wsparcie dla smart TV i komputerów jest w drodze, więc miejmy nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej.

Tryb Pro z wyborem kamery - jakie mecze i kiedy oglądać?

Wśród spotkań, które 12 grudnia były transmitowane z wykorzystaniem Trybu Pro, znalazły się m.in. mecz Legii Warszawa z FC Lugano w Lidze Konferencji UEFA (z opcją wielokamerową) oraz starcie Viktorii Pilzno z Manchesterem United w Lidze Europy UEFA. Już 19 grudnia platforma udostępni opcję wielokamerową podczas kolejnych spotkań Ligi Konferencji Europy UEFA, w tym meczu Jagiellonii Białystok z Olimpiją Ljubljana. Oprócz tego, Tryb Pro będzie dostępny dla meczów rozpoczynających się o 20:50:

Djurgardens IF – Legia Warszawa

Chelsea FC – Shamrock Rovers FC

Vitoria SC – ACF Fiorentina

Cercle Brugge – Istanbul Basaksehir

Tryb Pro jest dostępny dla wybranych spotkań Ligi Europy UEFA, Ligi Konferencji UEFA oraz PlusLigi i aby z niej skorzystać, należy wykupić pakiet Polsat Box Go Sport, który kosztuje 40 zł za 30 dni.