Jeszcze przed zapowiedzianym startem na 1 września, klienci korzystający do tej pory z IPLA i Cyfrowy Polsat Go migrowani są do nowej usługi Polsat Box Go. W nowej usłudze Grupa Polsat Plus stawia na prostotę oferty dostępnej w czterech pakietach.

Na IPLA.TV dostępnych była 13 różnych pakietów, w Polsat Box Go skorzystamy z czterech skonsolidowanych i przez to bogatszych pakietów, to wiąże się oczywiście ze zmianą cen w niektórych pakietach.

Polsat Box Go Premium

Pakiet Ipla Premium kosztował do tej pory 15 zł, za Polsat Box Go Premium zapłacimy 30 zł w promocji, a regularna cena to 40 zł miesięcznie. Jednak wydaje się to korzystniejsze, bo do tej pory dostępne w nim były jedynie seriale i filmy, a w nowej wersji dochodzi dostęp do ponad 100 programów telewizyjnych, za które wcześniej trzeba było zapłacić 50 zł miesięcznie w osobnym pakiecie IPLA TV, kanały dostępne do tej pory w pakiecie Ipla Filmy i Seriale za 20 zł miesięcznie, Ipla News i Rozrywka za 20 zł miesięcznie oraz Ipla Dzieci za 10 zł miesięcznie.

Jakie programy znalazły się w pakiecie? Na liście znalazły się między innymi Comedy Central, Comedy Central Extra, Paramount Channel, Kino Polska, Cinemax, AXN, FoX, Fox Comedy, BBX Brit, TNT, Filmbox, Kanały tematyczne Polsatu, Polsat News, Animal Planet czy sporo kanałów dziecięcych.

Tak więc nowy Polsat Box Go Premium to teraz takie połączenie VOD z telewizją kablową online, dostępną przez stronę www i aplikację mobilną, co ważne obsługującą Chromecasta, dzięki czemu wybrane pozycje możemy wygodnie oglądać na naszym telewizorze.

To też teraz mocno konkurencyjna oferta w stosunku do WP Pilot, gdzie za podobny zestaw kanałów trzeba zapłacić 39,99 zł i bez dostępu do filmów i seriali.

Polsat Box Go Sport

Pakiet Polsat Box Go Sport kosztuje w promocji 40 zł miesięcznie, z regularną ceną 50 zł miesięcznie. Zastąpi on dotychczasowe pakiety Ipla Polsat Sport Premium za 40 zł miesięcznie, Ipla Sport (kanały Eurosport) za 20 zł miesięcznie oraz pakiet Ipla Eleven Sports za 15 zł miesięcznie.

Teraz wszystkie programy z tych pakietów, a więc między innymi Polsat Sport Premium, Eurosport czy Eleven Sports dostępne będą w Polsat Box Go Sport w znacznie niższej cenie.

Polsat Box Go HBO

Nowy pakiet Polsat Box Go HBO kosztował będzie 25 zł, w miejsce 20 zł, które do tej pory płaciliśmy za pakiet Ipla HBO. Nie zmienia się tu zawartości, oprócz dostępu do HBO GO możemy tu oglądać kanały HBO, HBO2, HBO3, Cinemax, Cinemax 2, AXN, AXN Black, AXN Spin i AXN White.

Pakiet Polonia

Pakiet Polonia dla osób mieszkających za granicą nie zmieni się w ogóle, będzie kosztował 45 zł miesięcznie, czyli podobnie jak Ipla Polonia. Znajdziemy w nim dostęp do filmów i seriali TV Polsat oraz niektórych kanałów telewizyjnych, między innymi Polsat News.

Wszystkie pakiety możemy zakupić przez stronę Polsat Box Go, a same treści dostępne będą zarówno przez stronę www jak i przez aplikację mobilną. Płatności możemy dokonać jednorazowo lub w wersji cyklicznej przelewem, podpiętą kartą płatniczą lub BLIKIEM.

Nowy serwis dostępny już jest na Polsat Box Go. Dla przypomnienia, działa też już od jakiegoś czasu zupełnie darmowy serwis z treściami wyprodukowanymi przez TV Polsat - Polsat Go, również dostępny zarówno przez stronę www, jak i przez aplikację mobilną.