Polsat Go i Polsat Box Go - co różni obie te platformy? Wszystko co musisz wiedzieć

Kilkanaście dni temu jeden z największych polskich serwisów VOD przeszedł ogromny rebranding. Znana i rozpoznawalna marka, Ipla, zniknęła. Pojawiły się natomiast serwisy Polsat Box Go i Polsat Go. Co to oznacza dla użytkowników i czym te serwisy różnią się od siebie?

Nazwy są podobne, aplikacje podobne wizualnie i funkcjonalnie, ale różnic nie brakuje. Jeżeli korzystaliście z serwisu Ipla w bezpłatnej wersji z reklamami i poszukujecie tych samych treści Telewizji Polsat, dystrybuowanych w dokładnie ten sam sposób — to spokojnie. One nie zniknęły, wciąż są dostępne i nadal możecie cieszyć się nimi za darmo — tym razem w nowym serwisie na polsatgo.pl i w aplikacji Polsat Go.

Polsat Go - darmowe treści od Telewizji Polsat dostępne w zamian za obejrzenie reklam

Polsat Go to zupełnie nowa platforma, która oferuje dostęp do najbardziej znanych i lubianych produkcji z kanałów TV Polsat. Możecie cieszyć się nimi bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnych (dostępnych w Google Play, App Store, Huawei AppGallery) oraz na Smart TV. Materiały, które można było oglądać za darmo na Ipli, znajdziecie teraz w Polsat Go. W darmowej formie, bez żadnych opłat — za to z reklamami.

Nie zabraknie tam ulubionych seriali (zarówno tych nowszych — jak Przyjaciółki, Kuchnia, Kowalscy kontra Kowalscy i Pierwsza miłość, jak i klasyków — Świat wg Kiepskich, Miodowe Lata, Daleko od noszy), setek tytułów filmowej klasyki (m.in. Seksmisja, Kogel Mogel, Sami Swoi), nowości rozrywkowych - Wyspa miłości, Ninja Warrior, Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami), archiwalnych materiałów sportowych, programów kulinarnych i publicystycznych. Warto wspomnieć, że poza materiałami VOD zupełnie za darmo można tam także oglądać kanały Polsat oraz TV4. Dostępne treści są tam uaktualniane na bieżąco lub po emisji w telewizji. Z kolei wiele więcej innych treści, głównie premium, czeka na nas w drugim serwisie - Polsat Box Go!

Polsat Box Go - serwis z treściami premium

Polsat Box Go to potężny serwis, którego oferta jest zdecydowanie bogatsza od omawianego wyżej Polsat Go. Najważniejsze w niej są dwa proste pakiety - Polsat Box Go Premium oraz Polsat Box Go Sport.

Pakiet Premium daje nam dostęp do najnowszych polskich seriali premium na wyłączność (Układ, Osaczony, Cień, Mecenas Porada), przedpremier seriali Telewizji Polsat (Przyjaciółki, Kuchnia, Komisarz mama i innych) i tysięcy godzin produkcji serialowych i filmowych na życzenie. Warto też mieć na uwadze, że cały katalog jest znacznie bogatszy. Poza masą rozmaitych produkcji filmowych z całego świata, w których wybrane tytuły są dostępne także w najwyższej jakości 4K (np. Ślicznotki, 1917 czy Bodyguard Zawodowiec), dostępne są także treści dokumentalne, publicystyczne, rozrywkowe oraz dla dzieci, a także 100 kanałów tv w ramach jednego prostego pakietu. To nie wszystko. Jak się z pewnością domyślacie, skoro mowa o płatnej platformie - nie uświadczymy tam żadnych reklam.

Drugą bardzo mocną stroną Polsat Box Go jest pakiet sportowy, obok którego nie przejdzie obojętnie żaden miłośnik sportu. W pakiecie Polsat Box Go Sport zyskujemy dostęp m.in. do Ligi Mistrzów UEFA (kanały Polsat Sport Premium), PKO BP Ekstraklasy (kanały CANAL+ SPORT3 i 4), ligi hiszpańskiej, włoskiej, francuskiej (teraz z Leo Messim!) i Formuły 1 (kanały Eleven Sports), Fortuny 1 Ligi oraz wielu innych topowych wydarzeń na kanałach Eurosportu i sportowych antenach Polsatu, takich jak najważniejsze turnieje tenisowe, wyścigi kolarskie czy topowe gale bokserskie.

Fanów HBO ucieszy dostęp do całego katalogu treści HBO i Cinemax, a także do kanałów HBO, Cinemax, AXN, dzięki trzeciemu z dostępnych pakietów - Polsat Box Go HBO. Wisienką na torcie w ofercie (i miłym ukłonem w stronę zagranicznych widzów) są pakiety Polsat Go Polonia i Fortuna 1 Liga, dostępne poza terytorium Polski.

Ile kosztują pakiety Polsat Box Go? Szczegółowy cennik

Jak wspomniałem wyżej - wszystkie pakiety Polsat Box Go są płatne. Ile więc przyjdzie nam za nie zapłacić?

Polsat Box Go Premium - promocyjna cena: 30 zł za miesiąc, regularna cena: 40 zł;

- promocyjna cena: 30 zł za miesiąc, regularna cena: 40 zł; Polsat Box Go Sport - promocyjna cena: 40 zł za miesiąc, regularna cena: 50 zł;

- promocyjna cena: 40 zł za miesiąc, regularna cena: 50 zł; Polsat Box Go HBO - 25 zł za miesiąc;

- 25 zł za miesiąc; Fortuna 1 Liga - 30 zł za miesiąc lub 6 GBP, 6 USD, 6 EUR;

- 30 zł za miesiąc lub 6 GBP, 6 USD, 6 EUR; Polonia: 45 zł za miesiąc lub 10 GBP, 10 USD, 10 EUR.

Gdzie oglądać treści z Polsat Go i Polsat Box Go?

Zarówno Polsat Go, jak i Polsat Box Go dostępne są na całym szeregu urządzeń. Można cieszyć się nimi bezpośrednio w przeglądarce internetowej, odwiedzając strony: https://polsatgo.pl oraz https://polsatboxgo.pl

Ostatnie lata przyzwyczaiły nas jednak do dedykowanych poszczególnym platformom VOD aplikacji — i tutaj również ich nie zabrakło. Oba serwisy mają dedykowane im oprogramowanie na smartfony i tablety. Aplikację Polsat Go znajdziecie w Google Play i Huawei AppGallery na Androida, oraz App Store na iOS. Analogicznie sprawy mają się też z Polsat Box Go (Google Play, Huawei AppGallery, App Store). Obie platformy mają też dedykowane aplikacje dla najpopularniejszych lokalnie rozwiązań Smart TV i Android TV, a nie zabrakło też dedykowanej aplikacji na Apple TV.

Niezależnie od wybranej platformy i aplikacji, twórcy przygotowali dla użytkowników cały szereg funkcji, dzięki którym korzystanie z nowych VOD jest po prostu łatwiejsze i przyjemne. Na obu platformach możemy stworzyć do pięciu profili na każdym koncie — a usługa sama zapamięta, w którym miejscu skończyliśmy oglądać. Polsat Box Go ma też kilka asów w rękawie.

W płatnych usługach możemy liczyć na pomoc zaawansowanego systemu rekomendacji treści, pobieranie wybranych materiałów do pamięci urządzeń mobilnych, by cieszyć się nimi bez dostępu do sieci, a także wsparcie dla przesyłania za pośrednictwem AirPlay i Chromecasta (ta ostatnia funkcjonalność jest dostępna także w Polsat Go)!

Polsat Go i Polsat Box Go - najważniejsze informacje i różnice

Podsumowując: jaka jest różnica między Polsat Go i Polsat Box Go? Pierwszy z serwisów oferuje darmowy dostęp do treści Telewizji Polsat w modelu z reklamami.

Polsat Box Go jest natomiast serwisem z treściami premium, które udostępnianie są odpłatnie w formie miesięcznych pakietów bądź pojedynczych dostępów do filmów na 48h. Pakiet Polsat Box Go Sport daje dostęp do bardzo szerokiej oferty sportowej na żywo, a Polsat Box Go Premium – kontentu filmowo-serialowego, rozrywki, informacji i treści dla dzieci, z dostępem przedpremierowym do odcinków popularnych seriali, serialami premium i ponad 100 kanałami tv. Mobilna aplikacja zaś pozwala pobierać wybrane materiały do pamięci smartfona i/lub tabletu, by cieszyć się nimi także bez dostępu do sieci!

Wpis powstał przy współpracy z Grupą Polsat Plus